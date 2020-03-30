"TMO’nun alım garantisi bakliyatta rekolte artışını getirdi" TMO'nun üreticilere 25 yıl aradan sonra ürün alım garantisi sağlamasıyla birçok bakliyat ürününün rekoltesinde artış yaşandığını söyleyen Genel Müdür Güldal, 2019 yılında nohut ve yeşil mercimekte rekor seviyede rekolte alındığını ifade etti.

TMO'nun üreticilere 25 yıl aradan sonra ürün alım garantisi sağlamasıyla birçok bakliyat ürününün rekoltesinde artış yaşandığını söyleyen Genel Müdür Güldal, 2019 yılında nohut ve yeşil mercimekte rekor seviyede rekolte alındığını ifade etti. Kaynak: Dunya.com