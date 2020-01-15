TMO, Malkara'da ürün satışına başladı
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TMO, Malkara'da ürün satışına başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Malkara ilçesinde ürün satışına başladı.

15.01.2020 16:52 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:52
TMO, Malkara'da ürün satışına başladı

(TMO), ilçesinde ürün satışına başladı.

Satışa sunulan fındık, mercimek, nohut, pirinç ve fındık yağına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Toprak Mahsulleri Ofisi Malkara Ajans Amirliğinde tuzlu fındık (500 gram) 24 lira, vakumlu paketli kavrulmuş iç fındık (500 gram) 24 lira, fındık krokanı paketlenmiş (500 gram) 24 lira, sütlü fındık kreması (400 gram) 15 lira, Rus Osmancık pirinç (5 kilogram) 31,5 lira, çok iri nohut (2 kilogram) 13 lira, iri boy nohut (2 kilogram) 11 lira, orta boy nohut (2 kilogram) 8 lira, mercimek (2 kilogram) 10 liradan satışa sunuldu.

Kaynak: AA
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