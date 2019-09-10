TMO kuru üzüm alımlarına başladı

10.09.2019 12:01

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Manisa'da Sultaniye çekirdeksiz üzüm rekoltesi ve fiyat açıklaması sırasında, 'Üzüm fiyatları 10 TL'nin altına düşerse müdahale eder, TMO kanalıyla üzüm alımı yaparız' sözü üzerine TMO çekirdeksiz Sultaniye Üzüm alımlarına başladı. Alaşehir Killik Mahallesi'nde bulunan TMO depolarında başlayan alımlarda, zaman zaman kuyruklar oluşurken 10 TL'den başlayan alımlardan, üreticilerin memnun olduğu görüldü.



TMO tarafından Sultaniye çekirdeksiz kuru üzüm alımları Manisa'nın Alaşehir ilçesinde başladı. TMO'nun alımları için sabah erken saatlerde Killik Mahallesindeki depo önüne gelen üreticiler fiyatların kendilerini memnun ettiğini söyledi.



Toprak Mahsulleri Ofisinin üzüm alımlarını Manisa, Alaşehir, Salihli, Turgutlu, Sarıgöl ve Saruhanlı alım noktalarında yapılacağı öğrenildi. İzmir ve Salihli ticaret borsalarında da üreticilerden alım gerçekleştirileceği bildirildi. Alımların, randevulu sistemle yapılacağı ve randevuların TMO'nun İnternet sitesinin yanı sıra TMO İzmir Şube Müdürlüğü ve TMO Manisa Ajans Amirliğinden de talep edilebileceği açıklandı.



Ücretler en geç 20 gün içinde yatırılacak



Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarının tamamının satın alınacağı ve alım işlemlerinin pazar günleri hariç haftanın 6 günü gerçekleştirileceği bildirildi. Ürün bedeli ödemelerinin, ürünün TMO'ya teslim edildiği tarihten itibaren en geç 20 gün içinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak. Üreticiden boşaltma ücreti talep edilmeyeceği ve ürün teslimatlarının sadece ürün sahipleri tarafından yapılabileceği öğrenilirken çuvalların ürünle birlikte maksimum 50 kilogram ağırlığında olması ve sık dokumalı yeni çuvallardaki ürünlerin satın alınacağı bildirildi. Un, şeker, gübre, yem, kıl, bez torba gibi kullanılmış çuvallarda getirilen kuru üzümlerin ise alıma tabi tutulmayacağının altı çizildi.



TMO'ya ürün teslim edecek üreticilerin, ÇKS bilgilerini güncellemeleri, randevu almaları, ürünlerini randevu alınan gün getirmeleri, anlaşmalı bankalardan alınacak banka hesap numaralarıyla alım noktalarına gelmelerinin önemli olduğu kaydedilen açıklamada TMO tarafından anlaşmalı bankaların Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank, Garanti Bankası, Vakıflar Bankası, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası, Şekerbank, Denizbank, TEB, Albaraka Türk olduğu bildirildi.



Öte yandan, TMO'nun 2019 dönemi çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatlarının, Bandırmalı cinsi üzümde 10 numara tipi ürünler için kilogram başına 10,5 lira, 9 numara tipi ürünler için 10 lira, 8 numara tipi ürünler için 9,5 lira ve 7 numara tipi ürünler için 8,5 lira olduğu duyuruldu.



Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, "Bakanlığın açıklamasından sonra, üzüm fiyatlarının 10 TL'nin altına düşmemesi için müdahale amacıyla bakanlık TMO kanalıyla üzüm alımlarına başladı. TMO Killik Mahallesi bölgesinde kiralamış olduğu depolarda alımlara başladı. Üreticilerimiz, uygulamadan memnunlar. Ödemeler 20 gün içerisinde üreticinin hesabına yatırılacak, önümüzdeki yıllarda TMO'nun daha erken fiyat açıklaması ve daha erken alımlar başlatması üreticiler için daha iyi olacaktır." dedi.



Delemenler Mahallesi üzüm üreticilerinden Osman Bircan ise "Sabah saat 05.00'te kalktım, daha önceden randevu almıştım, ikinci sıraya girdim. Burada fiyatlar daha iyi çarşıda fiyatlar çok düşük. Tüccarda 9 numara üzüm 8.5 kuruş, burada 10 TL iyi fiyat, memnunuz. Şu an 4 ton getirdim, 8 ton daha getireceğim" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA