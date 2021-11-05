TMO Kasım Ayında Toplam 1 Milyon 70 Bin Ton Buğday, Arpa ve Mısırı Satışa Açmıştır

Kuruluşumuzca yapılacak arpa satışları, BESİCİ VE YETİŞTİRİCİLERİMİZE 2. 050 TL/Ton fiyatla, YEM FABRİKALARINA ise 2. 150 TL/Ton fiyatla peşin bedel mukabili,

Ekmeklik Buğday satışlarımız, UN FABRİKALARINA ve BULGUR FABRİKALARINA 2. 625-2. 675 TL/Ton fiyatla peşin bedel mukabili,

Makarnalık Buğday satışlarımız ise BULGUR FABRİKALARINA 2. 650-2. 850 TL/Ton fiyatla peşin bedel mukabili yapılacaktır.

Mısır satışlarımız KANATLI HAYVAN BESİCİ YETİŞTİRİCİLERİNE (BEYAZ ET, YUMURTA VS. ), BÜYÜKBAŞ YETİŞTİRİCİLERİNE (24 AYDAN BÜYÜK DİŞİ BÜYÜKBAŞ) ve YEM FABRİKALARINA 2. 500 TL/Ton fiyatla peşin bedel mukabili olarak yönelik olarak başlamıştır.

Arpa, buğday ve mısır satışlarımız için başvurular 05 Kasım 2021 - 16 Kasım 2021(dahil) tarihleri arasında yapılacaktır.

Liman işyerlerimizden besici ve yetiştiricilerimize yapılacak arpa satışları "ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU" üzerinden, iç merkezlerdeki arpa satışlarımız için ise TMO BAŞMÜDÜRLÜKLERİ/ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ vasıtasıyla yapılacaktır.

Yem fabrikalarına yapılacak arpa ve mısır satışlarımız "YEM FABRİKALARI ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU" üzerinden yapılacaktır.

Arpa satışlarımız için, Yem satış fiyat listesini 16 Kasım 2021 saat 17. 00'a kadar "YEM FABRİKALARI ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU"na giriş yapmayan yem fabrikalarının başvuruları kabul edilmeyecektir.

Mısır stoklarına tüm başvurular TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU üzerinden yapılabilecektir.

Buğday satışlarımıza ise ağırlıklı olarak "ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU" üzerinden başvuru alınacaktır.

Un fabrikaları fiyat taahhütlerini başvuru süresi içerisinde 16 Kasım 2021 saat 17. 00'a kadar TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden yapacaktır.

Kasım ayı satışları için para yatırma süresi 15 Aralık 2021 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

ELÜS satışlarında; 22 Kasım - 15 Aralık 2021 (dahil) tarihleri arasında her gün ELÜS tahsis miktarları takas için TÜRİB'de işlem görecektir.

Eylül ve Ekim aylarında tahsis yapılan başvuru sahiplerinden parasını yatırmış olanlardan:

Eylül ayı tahsisleri için parasını yatırmış olanların teslimatlarına ise Eylül ayı fiyatları ile 30 Kasım 2021 tarihine kadar devam edilecektir. Ekim ayı tahsisleri için 5 Kasım 2021 mesai bitimine kadar parasını yatırmış olanların teslimatlarına ise Ekim ayı fiyatları ile 30 Kasım 2021 tarihine kadar devam edilecektir. TMO tarafından iç ve dış piyasalar dikkatle ve güncel olarak takip edilmektedir. Stoklarımızın takviye edilerek piyasaya ürün arzımızın yeni hasada kadar kesintisiz devam etmesi için gerekli planlama yapılmış olup ayrıca tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarımızla işbirliği içinde ihtiyaç duyulması halinde her türlü tedbir alınacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ekler: Satış Esaslarımız (Buğday)

Satış Esaslarımız (Arpa)

Satış Esaslarımız (Mısır)

Taahhütname

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