TMO Kabuklu Fındık Satışlarını Başlattı

– Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yayınladığı kamuoyu duyurusuyla kabuklu fındık satışlarını başlattıklarını duyurdu.

TMO'dan yapılan açıklamada fındık üreticilerinin ürünlerini makul fiyatla satması ve piyasalardaki istikrarın sağlanması amacıyla yoğun gayret göstererek; 11 ilde, 46 noktada, randevu verilen 100 bin üreticinin yüzde 75'inden 138 bin ton fındık satın alındığı ve karşılığında 1.3 milyar lira ödendiği belirtildi. .

Bugüne kadar piyasaları yakından takip edip stoklarını talep oluncaya kadar satışa açmamış olan TMO yayınladığı açıklamada "Gelinen noktada ise; fındık ihracatının geçen yıla göre yaklaşık yüzde 35 fazla olması, iç piyasa tüketimindeki artış ve stok göz önüne alındığında stoklarımızdaki fındığa ihtiyaç duyulduğu görülmektedir" denildi.

Bu doğrultuda, stoklarda bulunan kabuklu fındıklar ( Giresun Şube stoklarındaki Giresun Kalite ELÜS ve Derince Şube stoklarındaki Levant Kalite hariç) yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre peşin bedel mukabilinde KDV hariç olmak üzere;

Giresun kalite kabuklu fındıklar için ; 12.50 lira/kg,

Levant kalite kabuklu fındıklar için ; 11.50 lira/kg,

Sivri kalite kabuklu fındıklar için ; 10.50 lira/kg,

fiyatla satışa açıldı.

Açıklamaya göre 2016 yılı mahsulü fındıklar açıklanan fiyatlardan 0.50 lira/kg indirimli olarak satılacak.

Satış fiyatı aylık olarak belirlenecek olup yukarıda açıklanan fiyatlar 31 Mart 2018 tarihine kadar geçerli olacak.

Satışa açılan Giresun ve Sivri Kalite fındıklar için talebin yoğun olacağı öngörüldüğünden dağıtım tutar/miktar üzerinden yapılacak. Giresun ve Sivri Kalite fındık talep edenlerin 26 Şubat 2018'e kadar bedelini yatırmaları gerekiyor.

Satışlar; Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Derince Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilecek olup ilgili Şube Müdürlüklerinin irtibat bilgileri şöyle:

Samsun Şube Müdürlüğü - 0 362 445 16 33

Ordu Şube Müdürlüğü - 0 452 777 44 00

Giresun Şube Müdürlüğü - 0 454 225 52 50

Trabzon Şube Müdürlüğü - 0 462 321 47 06

Derince Şube Müdürlüğü - 0 262 229 99 56 - İstanbul