01.11.2019 10:14

Son yılların en kaliteli incirinin yetiştirildiği Aydın'da serbest piyasada fiyatları düştüğü için zor durumdaki incir üreticisine destek vermek amacıyla alıma başlayan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ilk 15 günde 1000 tonun üzerinde incir alımı yaptı. Alımların Aydın'da Nazilli ve Germencik olmak üzere 2 ayrı noktada devam ettiğini belirten Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, günlük ortalama 60 bin kilonun üzerinde incir alımı yapıldığını söyledi.



Aydın'da incir fiyatların beklentilerin altında kalması üzerine üreticilerin talepleri doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirmesi ve Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatı ile 14 Ekim'den itibaren alımların başladığını belirten Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, alımların devam ettiğini kaydetti. Aydın'da incir üretiminin her geçen gün arttığını ve bu yıl değişik nedenlerden dolayı piyasada yaşanan durgunluğun TMO alımı ile giderilmeye çalışıldığını belirten Başkan Mustafa Bircan, sadece Aydın'dan değil İzmir Tire, Ödemiş ve Selçuk ilçelerinden de ürün geldiğini belirtti.



Alımların 11 Kasım günü yapılan protokole uygun olarak gerçekleştirildiğini ve kesinlikle tüccardan ve aracıdan incir alınmadığını kaydeden Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, "Ürün teslim alınırken kimlik ve ÇKS kayıtları kontrolü yapılıyor. Ürün teslimi yapan üreticilerimize de paraları banka hesaplarına yatırılmaya başlandı" diyerek şu an itibariyle TMO'ya 1000 tonun üzerinde incir teslimi yapıldığını kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İHA