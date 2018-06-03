Tmo: "Hububat Alımı Yapılmadığı İddiaları Gerçek Dışı"

Adana'da, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) hububat alımı yapmadığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu bildirildi.

TMO Adana Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, son günlerde kurumun Adana'da hububat alımı yapmadığı yönünde bazı basın yayın organlarında, gerçekle ilgisi olmayan asılsız iddiaların gündeme getirildiği ifade edildi.

Adana'da buğday hasadının mayıs başında başladığı ve mayıs ayı sonu itibariyle

tamamlandığı belirtilen açıklamada, Adana'da buğday hasadı ile birlikte TMO, Adana Şube Müdürlüğü başta olmak üzere şube müdürlüğüne bağlı 6 ajans müdürlüğün, 5 tesisli ekipte ve TMO ile protokol imzalayan 6 farklı lisanslı depo olmak üzere 18 ayrı noktada, alımlara başlandığı kaydedildi.

Bugünü kadar 135 bin ton buğday alımı yapıldı

TMO'nun, bugüne kadar Adana'da üreticilerden 135 bin ton buğday alımı gerçekleştirdiği, vadesi gelen 58 bin ton buğday karşılığı üreticilere 62 milyon TL ödeme yaptığı ve ödemelerin devam ettiği vurgulanan açıklamada şunlara yer verildi:

"Alımlarımız hafta sonu dahil tüm hızıyla sorunsuz bir şekilde devam etmekte olup fiyatlarımızın erken açıklanması ve hızlı alım yapılması üreticilerimizde memnuniyet uyandırmıştır. Yörede buğdayın protein oranının yüksek olması dolayısıyla TMO'nun ton başına 1.050 TL olarak açıkladığı AKS ekmeklik buğday alım fiyatı 1.110 TL'ye kadar çıkmaktadır. 'Ofis çiftçinin dostudur' ilkesiyle TMO, üreticimizin her zaman yanındadır ve olmaya da devam edecektir. Farklı kişisel amaçlarla gerçekle ilgisi olmayan açıklamalar çiftçimize zarar vermekten başka amaç taşımamaktadır. Bu tür açıklamalarda herkesin toplumsal sorumluluk duygusu ile hareket etmesi gerekmektedir." - ADANA