TMO Genel Müdürü: Kamyonlar Değil, Kağıtlar Hareket Edecek

TMO Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, gelecek yıldan itibaren adım adım bütün ürünlerin lisanslı depolarda depolanacağını belirterek, "Dolayısıyla ürün senedine konulacak. Ürün senedinin de esprisi şudur; artık kamyonlar değil, kağıtlar hareket edecek" dedi.