TMO Genel Müdürü: Kamyonlar Değil, Kağıtlar Hareket Edecek
TMO Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, gelecek yıldan itibaren adım adım bütün ürünlerin lisanslı depolarda depolanacağını belirterek, "Dolayısıyla ürün senedine konulacak.
TMO Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, gelecek yıldan itibaren adım adım bütün ürünlerin lisanslı depolarda depolanacağını belirterek, "Dolayısıyla ürün senedine konulacak. Ürün senedinin de esprisi şudur; artık kamyonlar değil, kağıtlar hareket edecek" dedi.
Kaynak: Dunya.com