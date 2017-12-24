TMO Genel Müdürü: Kamyonlar Değil, Kağıtlar Hareket Edecek

TMO Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, gelecek yıldan itibaren adım adım bütün ürünlerin lisanslı depolarda depolanacağını belirterek, "Dolayısıyla ürün senedine konulacak.

TMO Genel Müdürü: Kamyonlar Değil, Kağıtlar Hareket Edecek

TMO Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, gelecek yıldan itibaren adım adım bütün ürünlerin lisanslı depolarda depolanacağını belirterek, "Dolayısıyla ürün senedine konulacak. Ürün senedinin de esprisi şudur; artık kamyonlar değil, kağıtlar hareket edecek" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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