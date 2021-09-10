TMO Genel Müdürü Güldal: "Üreticilerimiz taban fiyatın altında fındıklarını satmasın"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TMO Genel Müdürü Güldal: "Üreticilerimiz taban fiyatın altında fındıklarını satmasın"

TMO Genel Müdürü Güldal: 'Üreticilerimiz taban fiyatın altında fındıklarını satmasın'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, şu ana kadar alım yaptıkları fındıkta fiyat ortalamasının 27,5 lira seviyelerinde olduğunu belirterek, üreticilerin fındıklarını açıklanan taban fiyatın altında satmaması konusunda uyardı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, şu ana kadar alım yaptıkları fındıkta fiyat ortalamasının 27,5 lira seviyelerinde olduğunu belirterek, üreticilerin fındıklarını açıklanan taban fiyatın altında satmaması konusunda uyardı.

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan fındık alım deposunu ziyaret ederek, görevliler ve çiftçilerle bir araya geldi. Burada, sürecin işleyişi hakkında bilgiler alan Güldal, üreticilere de hasatlarının hayırlı olmasını temenni etti.

Burada açıklamalarda bulunan Güldal, açılanan alım fiyatlarının üreticiler tarafından tercih edildiğini, makul ve mantıklı bulunduğunu gördüklerini söyledi. Güldal, "İki günlük gözlemlerimde baktığım zaman üreticilerimiz gerçekten fındıklarına bakarak, ayıklayarak istediğimiz kriterlerde hazırlayarak, TMO'nun alım noktalarına getiriyorlar. Bugün itibariyle 32 alım noktası şu anda fındık bölgelerinde açık durumda, önümüzdeki haftalarda 16 alım noktası ile sayı artacak. İlerleyen günlerde de alım noktaları ihtiyacı yükselmiş olacak" dedi.

"Fiyatları düşürmemek üreticimizin elinde"

İlk etapta 2 bin 507 çiftçiye toplamda 75 milyon TL ödeme yapıldığını hatırlatan Güldal, fındık üreticilerinin, TMO'nun açıkladığı taban fiyatların altında mahsullerini satmaması gerektiğini ifade ederek, "Bizim kriterlerimiz ve uyguladığımız değerler üreticinin lehine. Bir haftalık alım değerlerine bakıldığında ortalama fiyat 27,5 liranın altına düşmüyor. Randımanı yüksek olanlar da 30 liraları geçen değer bulabiliyor. Dolayısı ile bu kadar emek verdikleri fındıkları önce TMO'ya ve o fiyatları veren diğer alıcılara rahatlıkla satabilirler. Fiyatları düşürmemek üreticilerimizin de elinde" diye konuştu.

Ferda Çonkara isimli fındık üreticisi de getirdiği fındığı 29,15 liradan TMO'ya sattığını belirterek, "Randımanı da yüksek çıktı. Gayet güzel bir fındığa vermiş oldu. Dışarıda manavlar 24 lira gibi bir fiyattan alıyor. Üreticilerin buraya gelmeden manavlara gitmemesini tavsiye ederim" ifadelerine yer verdi. - ORDU

TMO Genel Müdürü Güldal: 'Üreticilerimiz taban fiyatın altında fındıklarını satmasın'
TMO Genel Müdürü Güldal: 'Üreticilerimiz taban fiyatın altında fındıklarını satmasın'
TMO Genel Müdürü Güldal: 'Üreticilerimiz taban fiyatın altında fındıklarını satmasın'
TMO Genel Müdürü Güldal: 'Üreticilerimiz taban fiyatın altında fındıklarını satmasın'
TMO Genel Müdürü Güldal: 'Üreticilerimiz taban fiyatın altında fındıklarını satmasın'
TMO Genel Müdürü Güldal: 'Üreticilerimiz taban fiyatın altında fındıklarını satmasın'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bakan Pakdemirli: 'TMO'nun fındık alım kampanyasının ilk 8 gününde fındıklarını teslim eden 2 bin 507 üreticimizin hesaplarına toplam 75 milyon...
Bakan Pakdemirli: "TMO'nun fındık alım kampanyasının ilk 8 gününde fındıklarını teslim eden 2 bin 507 üreticimizin hesaplarına toplam 75 milyon...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Ersin Tatar Yevgeniy Ziniçev Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Seda Sayan Yıldız Tilbe Derya Baykal
Spor Diego Fatih Terim Çağdaş Atan Burak Yılmaz Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
TMO Genel Müdürü Güldal: "Üreticilerimiz taban fiyatın altında fındıklarını satmasın" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 14:27:23. #1.15#

title