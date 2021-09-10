TMO Genel Müdürü Güldal, Ordu'da fındık alım noktasını ziyaret etti Açıklaması
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TMO Genel Müdürü Güldal, Ordu'da fındık alım noktasını ziyaret etti Açıklaması

TMO Genel Müdürü Güldal, Ordu'da fındık alım noktasını ziyaret etti Açıklaması
Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, "Lütfen üreticiler 60'a yakın alım noktasında alım yapan TMO'yu ve bu fiyatları referans alan diğer alıcıları tercih etsinler, herhangi bir kayba uğramasınlar diye tavsiye ediyorum.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, "Lütfen üreticiler 60'a yakın alım noktasında alım yapan TMO'yu ve bu fiyatları referans alan diğer alıcıları tercih etsinler, herhangi bir kayba uğramasınlar diye tavsiye ediyorum." dedi.

Güldal, TMO'nun, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde fındık alımı yaptığı depoda üreticilerle sohbet etti ve görevlilerden bilgi aldı.

Ürününü teslim etmek üzere TMO'ya gelen üretici Ferda Çonkara, gerekli analizlerden geçen fındığıyla ilgili belgeyi de Güldal'dan aldı.

Güldal, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, dünden beri bölgede fındık alım noktalarını ziyaret ettiğini belirterek, TMO'nun açıklamış olduğu alım fiyatlarının gerçekten üreticiler tarafından tercih edildiğini söyledi.

Üreticilerin fındıklarına bakarak, ayıklayarak, istenilen kriterlerde hazırlayarak TMO'nun alım noktalarına getirdiğini anlatan Güldal, "Bugün itibariyle 32 alım noktası şu anda fındık bölgelerinde açık durumda. Önümüzdeki haftadan itibaren 16 ilaveyle alım noktası sayısı artacak. İlerleyen günlerde de ihtiyaca göre alım noktaları 65-70'e kadar yükselmiş olacak." diye konuştu.

Güldal, 1 Eylül itibarıyla başladıkları fındık alımlarına ilişkin ilk ödemeleri de dün hesaplara yatırdıklarını hatırlatarak, "Bugün de üreticilerimiz hesaplarından bedellerini alabilecekler. İlk hafta için 2 bin 507 çiftçimize 75 milyon lira ödeme yaptık." ifadesini kullandı.

Buradaki noktada üreticilerin, randevularını alarak ürünlerini getirdiğini şu an yanlarında bulunan üretici Ferda Çonkara'nın ürün analiz sürecini kendisinin de takip ettiğini söyledi.

Çonkara'nın fındığının, yüzde 6'nın altında rutubet oranı ve diğer kriterlerle alım kategorisine girdiği için satın alındığını anlatan Güldal, şunları kaydetti:

"Burada memnuniyet verici olan 26,5 lira yüzde 50 sağlam iç esasına göre verdiğimiz değerin, randımandan dolayı üreticimizi 29 lira 15 kuruş üzerinden ödeme yapacağız. Fındık satmayı düşünen tüm üreticilerimizin TMO'nun açıklamış olduğu fiyatların altında ürün satmamalarını özelikle rica ediyorum. Bizim kriterlerimiz ve uyguladığımız değerler üreticinin lehine ve bir haftalık, 10 günlük alım dönemine baktığımızda ortalama 27,5'un altına düşmüyor. Yani 27 lira 71 kuruş gibi bir ortalama değer var. Randımanı yüksek olanlarda 30 lirayı geçen değer bulabiliyor. Dolayısıyla bu kadar emek verdikleri, bu kadar zahmet çektikleri, kurutmak için de günlerdir uğraştıkları fındıklarını öncelikle Toprak Mahsulleri Ofisi'ne veya o fiyatlardan veren ve üzerinde veren diğer alıcılara rahatlıkla satabilirler. Ama fiyatı düşürmemek onların da biraz elinde. Lütfen üreticiler 60'a yakın alım noktasında alım yapan TMO'yu ve bu fiyatları referans alan diğer alıcıları tercih etsinler, herhangi bir kayba uğramasınlar diye tavsiye ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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