TMO: "Fındık üreticilerimizin, ürünlerini TMO öncelikli satmaları menfaatlerine olacaktır"

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, fındık üreticilerinin, 30 Nisan'a kadar devam edecek kurumun kabuklu fındık alım süresini dikkate alarak, ürünlerini TMO öncelikli satmalarının menfaatlerine olacağını bildirdi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, fındık üreticilerinin, 30 Nisan'a kadar devam edecek kurumun kabuklu fındık alım süresini dikkate alarak, ürünlerini TMO öncelikli satmalarının menfaatlerine olacağını bildirdi.

TMO'dan yapılan açıklamada, kurumun 31 Aralık 2020'de dolan kabuklu fındık alım süresinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 30 Nisan 2021'e kadar uzatılmasının üreticiler tarafından sevinçle karşılandığı belirtildi.

Süre uzatımıyla beraber üreticilerin bir kısmının TMO noktalarından randevu alarak ürünlerini kuruma teslim ettiklerinin memnuniyetle görüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Alım fiyatlarımız, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre, kilogram başına Giresun kalite fındıkta 22,50 lira, levant kalite fındıkta 22 lira ve sivri kalite fındıkta 21 lira olarak devam etmektedir. 2021 yılı içerisinde yaşanacak fiyat düşüşlerini engellemek ve üreticilerimizin mağdur olmaması için TMO bu fiyatlardan, 30 Nisan'a kadar 11 alım noktasında (Çilimli, Karasu, Adapazarı, Bafra, Çarşamba Şeker Fabrikası, Ordu merkez, Ünye, Giresun, Tirebolu, Arsin ve Beşikdüzü) alım faaliyetlerine devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, üreticilerin, TMO alım noktalarından randevu alarak, herhangi bir sıkıntı yaşamadan ürünlerini TMO'ya satabildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Alımlar konusunda teknik altyapı, personel ve finansman durumunda herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Üreticilerimizin, 30 Nisan'a kadar olan TMO kabuklu fındık alım süresini dikkate alarak, ürünlerini TMO öncelikli satmaları menfaatlerine olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık