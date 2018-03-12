TMO Fındık Satacak

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), yarından itibaren Derince Şube Müdürlüğü stoklarındaki levant kalite kabuklu fındıkların peşin serbest satışına başlayacak.

TMO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, Giresun Şube stoklarındaki ELÜS ve Derince Şube stoklarındaki levant kalite haricinde kurum stoklarındaki kabuklu fındıkların peşin serbest satışlarına 22 Şubat'ta başlandığı hatırlatıldı.

Bugün itibarıyla 33 milyon liralık fındık satışı yapıldığı belirtilen duyuruda, "Giresun Şube Müdürlüğüne bağlı Tirebolu ve merkez depolarındaki levant kalite fındıkların, Samsun Şube Müdürlüğüne bağlı Bafra iş yerinde ise sivri kalite fındıkların teslimatı tamamlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Gelen talepler üzerine yarından itibaren Derince Şube Müdürlüğü stoklarındaki levant kalite kabuklu fındıkların da daha önce açıklanan fiyattan (11,50 lira) peşin serbest satışlarına başlanacağı vurgulanan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Fındık satın alacak firmaların ilgili şube müdürlükleriyle irtibata geçerek ürün almak istediği depolar için teyit almaları ve ürün bedelini yatırmaları gerekmektedir. Ürün teslimatı teyit verilen depodan yapılacak. Satışlar, Giresun, Trabzon, Samsun, Ordu ve Derince şube müdürlüklerince yapılacak."

TMO tarafından Giresun kalite fındık 12,50, levant kalite kabuklu fındık 11,50 ve sivri kalite kabuklu fındık da 10,50 liradan satışa çıkarılmıştı.