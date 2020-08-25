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TMO fındık alımlarına başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, kurum olarak 2020 fındık alım sezonunu açtıklarını belirterek, ürün alım bedellerini üreticiye 10 gün içinde ödemeyi planladıklarını bildirdi.

TMO fındık alımlarına başladı
25.08.2020 11:31 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:31

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, kurum olarak 2020 fındık alım sezonunu açtıklarını belirterek, ürün alım bedellerini üreticiye 10 gün içinde ödemeyi planladıklarını bildirdi.

Güldal, AA muhabirine, kurum olarak fındık alımı için 19 Ağustos'tan itibaren randevu vermeye başladıklarını ve dün itibarıyla da alımları başlattıklarını söyledi.

Fındık hasadının ardından üründe kurutulma sürecinin yaşandığını hatırlatan Güldal, üreticilerin ürünlerini TMO'ya kurutarak teslim etmesi gerektiğini ifade etti.

Güldal, üreticinin fındığındaki rutubetten dolayı geri dönmesini istemediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Üreticilerimizin fındığını teslim ederken TMO'nun ürün alım kriterlerine dikkat etmesi önem taşıyor. Rutubet oranı yüzde 6'ya kadar, çürük oranı yüzde 3 ve altı, çatlak ve kırık oranı yüzde 5 olan fındıklar alınacak. Sağlam iç fındık oranı yüzde 40 ve üzeri fındıklar tercih edilecek. Buruşuk iç fındık oranı da yüzde 10 olacak. Geçmişte olduğu gibi bu yıl da alım kriterlerimiz geçerli. Üreticilerimiz zaten bu kriterlerimizi biliyor. Ürün bedeli ödemelerini 10 gün içinde yapmayı planlıyoruz."

Alım kampanyasının ihtiyaç duyulan fındık üretim bölgelerinde devam edeceği ve yeni alım noktaları açmayı sürdürecekleri bilgisini veren Güldal, bu kapsamda 70'e yakın alım merkezi açmayı planladıklarını dile getirdi.

"Giresun'daki üreticimizi yalnız bırakmayacağız"

Güldal, Giresun'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle duyduğu üzüntüyü de ifade ederek, "Fındık üreticilerimizin o bölgelerdeki ürünlerini, hasat tespit sürecinden sonra alacağız. Üreticimizi yalnız bırakmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Fındık alımlarının Genel Müdürlük tarafından yakından izlendiğini belirten Güldal, kendisinin de geçmiş yıllarda olduğu gibi bölgedeki alım noktalarını ziyaret ederek üretici ve personelle bir araya geleceğini söyledi.

Güldal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alım noktalarında tedbir aldıklarına da dikkati çekerek, bu tedbirlerin hem üreticinin hem de personelin sağlığı için önem taşıdığını vurguladı. Fındık getiren üreticilerin de maske ve mesafe gibi kurallara dikkat etmesinin önem taşıdığını belirten Güldal, şunları kaydetti:

"Üreticilerin, numune analizleri sırasında kendilerine tahsis edilmiş ekrandan bu süreci izleme imkanı olacak. 70 bin üretici bize ürün satacak. Yüzlerce personel değişim alım noktalarında görev yapacak. Hepsinin sağlığı bu süreçte çok önemli. Üreticilerin de bu tedbirlerden memnun olduğunu görüyoruz."

Kaynak: AA

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