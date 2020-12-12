TMO deposundan fındık çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
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TMO deposundan fındık çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

12.12.2020 20:21 | Son Güncelleme: 12.12.2020 20:24
TMO deposundan fındık çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) ait depodan fındık çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) ait depodan fındık çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, TMO'ya ait depodan önceki gece 15 çuval fındık çalınmasıyla ilgili çalışma sonucu M.M.A (28), V.A (35) ve H.B'yi (22) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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