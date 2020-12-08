TMO deposundan 15 çuval fındığı böyle çaldılar
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TMO deposundan 15 çuval fındığı böyle çaldılar

08.12.2020 17:20 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:04

TMO deposundan 15 çuval fındığı böyle çaldılar Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO)'ne ait fındık muhafaza deposundan kimliği belirlenemeyen kişilerce 15 çuval fındık çalındı.

TMO deposundan 15 çuval fındığı böyle çaldılar

SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO)'ne ait fındık muhafaza deposundan kimliği belirlenemeyen kişilerce 15 çuval fındık çalındı.

Olay, Çarşamba Şeker Fabrikası'na ait alanda bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık deposunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, TMO'ya ait fındık muhafaza deposunda gece saatlerinde kimliği belirlenemeyen kişilerce 15 tane fındık çuvalı çalındı.

Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne konuyla ilgili bilgi verildi. Hırsızlık olayına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili şüpheli şahısların kimlik tespiti için çalışmalara başladı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

TMO deposundan 15 çuval fındığı böyle çaldılar
TMO deposundan 15 çuval fındığı böyle çaldılar
TMO deposundan 15 çuval fındığı böyle çaldılar
TMO deposundan 15 çuval fındığı böyle çaldılar
TMO deposundan 15 çuval fındığı böyle çaldılar
TMO deposundan 15 çuval fındığı böyle çaldılar
TMO deposundan 15 çuval fındığı böyle çaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURİ OĞUZHAN ŞEKER

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