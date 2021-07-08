TMO'dan yetiştiricilere arpa satın alma imkanı
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TMO'dan yetiştiricilere arpa satın alma imkanı

TMO'dan yetiştiricilere arpa satın alma imkanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığınca Toprak Mahsulleri Ofisi vasıtasıyla yetiştiricilere arpa temini konusunda kolaylık sağlanarak 1950 TL/ton + KDV ücreti karşılığında arpa temin etmelerinin sağlanacağı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca Toprak Mahsulleri Ofisi vasıtasıyla yetiştiricilere arpa temini konusunda kolaylık sağlanarak 1950 TL/ton + KDV ücreti karşılığında arpa temin etmelerinin sağlanacağı bildirildi.

Büyükbaş hayvan başına günlük 5 Kilogram Küçükbaş hayvan başına günlük 1 kilogram olacak şekilde yetiştiricilerin destekten faydalanabileceği bildirildi.

Arpa almak isteyen yetiştiricilerin 12.07.2021 tarihine kadar İl/İlçe Müdürlüklerinden alacakları "İşletme Tescil Belgesi" ile Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerektiği bildirildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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