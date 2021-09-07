TMO'dan yapılan açıklamaya göre; Bandırmalı çekirdeksiz kuru üzüm, 6111 (10 numara) için 14 lira, 6112 (9 numara) için 13 lira, 6113 (8 numara) için...
TMO'dan yapılan açıklamaya göre; Bandırmalı çekirdeksiz kuru üzüm, 6111 (10 numara) için 14 lira, 6112 (9 numara) için 13 lira, 6113 (8 numara) için 12.50 lira, 6114 (7 numara) için 12 lira olarak belirlendi.
TMO'dan yapılan açıklamaya göre; Bandırmalı çekirdeksiz kuru üzüm, 6111 (10 numara) için 14 lira, 6112 (9 numara) için 13 lira, 6113 (8 numara) için 12.50 lira, 6114 (7 numara) için 12 lira olarak belirlendi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı