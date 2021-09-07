TMO'dan yapılan açıklamaya göre; Bandırmalı çekirdeksiz kuru üzüm, 6111 (10 numara) için 14 lira, 6112 (9 numara) için 13 lira, 6113 (8 numara) için...

TMO'dan yapılan açıklamaya göre; Bandırmalı çekirdeksiz kuru üzüm, 6111 (10 numara) için 14 lira, 6112 (9 numara) için 13 lira, 6113 (8 numara) için 12.50 lira, 6114 (7 numara) için 12 lira olarak belirlendi.