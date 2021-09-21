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ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM

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ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM

KAMUOYU AÇIKLAMASI(ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM)Bilindiği üzere TMO çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatları 7 Eylül'de açıklanmış, 10 Eylül'de alımlara başlanmıştır.

KAMUOYU AÇIKLAMASI

(ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM)

Bilindiği üzere TMO çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatları 7 Eylül'de açıklanmış, 10 Eylül'de alımlara başlanmıştır. Alımlar sorunsuz bir şekilde devam etmektedir.

Üreticilerimiz ürünlerini, TMO'dan randevu alarak alım merkezlerine kolay ve hızlı bir şekilde teslim etmektedir.

Bugüne kadar alınan ürün miktarı ve sonraki günler için alınmış olan randevular dikkate alındığında üreticilerimizin TMO'yu tercih etmeleri memnuniyet vericidir.

Hali hazırda randevu alan üretici sayısı 6. 500'e, randevu alınan ürün miktarı ise 50 bin tona ulaşmış olup bu kapsamda alım merkezi sayısı 11'e yükseltilmiştir.

Sayın Bakanımız Dr. Bekir PAKDEMİRLİ'nin talimatları ile ilk hafta alınan kuru üzüm bedelleri bir hafta içerisinde üreticilerimizin hesaplarına aktarılmış olup bu gün yapılan ödemeler ile birlikte üreticilerimize toplam 35 milyon TL ödeme yapılmıştır.

Sayın Bakanımız kuru üzüm alımlarını yakından takip etmekte olup üreticilerimize destek olmak amacıyla ürün bedeli ödemelerinin 2 günde bir olacak şekilde yapılması talimatını vermiştir.

TMO tarafından açıklanan alım fiyatı, piyasa fiyatlarının düşmesini önlemek için belirlenen bir taban eşik fiyattır. Piyasaların bu eşik fiyatın üzerinde oluşması amaçlanmakta olup TMO dışındaki diğer piyasa aktörlerinin ürün alabilmeleri için TMO alım fiyatlarının üzerine çıkmaları gerekmektedir. Bu nedenle üreticilerimizin ürünlerini TMO alım fiyatlarının altında kesinlikle satmamalarını sürekli öneriyoruz.

TMO, üreticilerimiz tarafından arz edilecek kuru üzümün tamamını alabilecek şekilde tüm hazırlıklarını yapmıştır. Ayrıca üreticilerimizin dökme ürün getirmek için yapmış olduğu talepler değerlendirilmiş, bu kapsamda TMO dökme ürün kapasitesi %50 oranında artırılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ

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