TMO'dan "ilave hububat ithalat yetkisi" iddialarına yalanlama
Toprak Mahsulleri Ofisinden (TMO) yapılan açıklamada, ek mali yükümlülük uygulamasına ilişkin düzenlemenin "yanıltıcı ve yanlış" yorumlandığı belirtilerek, "Bu kararla TMO veya özel sektöre ilave bir hububat ithalat yetkisi verilmemiştir.
20.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:56
Toprak Mahsulleri Ofisinden (TMO) yapılan açıklamada, ek mali yükümlülük uygulamasına ilişkin düzenlemenin "yanıltıcı ve yanlış" yorumlandığı belirtilerek, "Bu kararla TMO veya özel sektöre ilave bir hububat ithalat yetkisi verilmemiştir." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: Dunya.com