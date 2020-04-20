TMO'dan "ilave hububat ithalat yetkisi" iddialarına yalanlama Toprak Mahsulleri Ofisinden (TMO) yapılan açıklamada, ek mali yükümlülük uygulamasına ilişkin düzenlemenin "yanıltıcı ve yanlış" yorumlandığı belirtilerek, "Bu kararla TMO veya özel sektöre ilave bir hububat ithalat yetkisi verilmemiştir.

Toprak Mahsulleri Ofisinden (TMO) yapılan açıklamada, ek mali yükümlülük uygulamasına ilişkin düzenlemenin "yanıltıcı ve yanlış" yorumlandığı belirtilerek, "Bu kararla TMO veya özel sektöre ilave bir hububat ithalat yetkisi verilmemiştir." ifadesi kullanıldı. Kaynak: Dunya.com