TMO'dan Hububat Alımında Yeni Dönem

Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO) bu yıl alınacak hububatların lisanslı depolara yönlendirileceği belirtildi.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada geçen yılların aksine TMO tarafından hububat alımında değişikliğe gidildiğini belirterek, çiftçilere sistem değişikliği hakkında bilgi verdi.

Çiftçinin kendilerine belirtilen bankalardan yatırım hesabı açmalarının ardından Gaziantep Ticaret Borsası platform kaydı için TMO Ajans Amirliğine gitmeleri gerektiğini ifade eden Köse, henüz ilçede lisanslı depo bulunmadığından ürünlerini TMO'ya teslim edecek üreticilerin Kırıkhan, Kahramanmaraş ve Gaziantep gibi civar il ve ilçelerdeki tercih edecekleri lisanslı depolara teslim etmeleri gerektiğini vurguladı.

Köse, çiftçiye nakliye sırasında ton başına 25 lira nakliye ücreti ödeneceğini ve sıra beklemeden mahsulü teslim edebileceklerini aktardı.

Mehmet Köse, yeni uygulamayla üreticinin yüzde 2 stopaj ve SGK kesintisinden muaf tutulacağını, ürününü teminat göstererek kredi kullanabileceklerini ve Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince faizin yüzde 50'sinin devlet tarafından karşılanmak koşuluyla ürün bedelinin yüzde 75'ine kadar sıfır faizli 9 ay vadeli kredi imkanı sunulacağını kaydetti.

TMO tarafından geçen yıllarda alınan hububat, Ajans Amirliği silolarında muhafaza ediliyordu.