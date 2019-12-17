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TMO'dan fındık, kuru üzüm ve kuru incir alımı uyarısı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), fındık, çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incir alımının 31 Aralık 2019 tarihinde sona ereceğini duyurdu.

17.12.2019 13:33 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:38
TMO'dan fındık, kuru üzüm ve kuru incir alımı uyarısı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), fındık, çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incir alımının 31 2019 tarihinde sona ereceğini duyurdu.


2019 yılında fındık, çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incir ürünlerinin piyasalarını düzenlemekle görevlendirilen TMO, ürün alımlarının 31 Aralık 2019 tarihinde sona ereceğini duyurarak, ürün satmak isteyen üreticilerin yıl sonuna kadar ürünlerini TMO alım noktasına teslim etmelerini istedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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