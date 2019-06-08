TMO'dan çiftçilere randevu uyarısı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Kurtalan Ajans Amirliği, hububat alım hazırlıklarını tamamlayarak çiftçilere randevu almaları uyarısında bulundu.

Ajans Müdürü Reşat İlbasan, yaptığı açıklamada, hububat alımlarının bu sene de randevulu olarak yapılacağını belirtti.

Randevuların internet üzerinden alınabileceği bildiren İlbasan, şunları kaydetti:

"Üreticiler randevu almadan önce ÇKS bilgilerini güncellemelidir. Üreticiler herhangi bir bankada kendi adına ofis hesabı açtıracak, asgari 5 ton, tüzel kişiler de asgari 10 ton için randevu alabileceklerdir. Çiftçilerimiz 12 Haziran'dan itibaren randevularını alabilirler. Hububat alımlarımız 17 Haziran'da başlayacaktır. Randevu almayan üreticinin ürünü alınmayacaktır."

İlbasan, TMO'da nohut, fındık ve pirinç satışlarının devam ettiğini, vatandaşların TMO'dan bu ürünlerin temin edebileceğini aktardı.

Kaynak: AA