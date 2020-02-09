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TMO'dan bakliyat üreticisine alım mesajı

TMO Genel Müdürü Güldal, "Hasat öncesinde mümkün olduğunca alım fiyatlarını açıklayıp, tüm üretim noktalarında alım hazırlığı yapıyoruz.

09.02.2020 11:47 | Son Güncelleme: 09.02.2020 11:47
TMO'dan bakliyat üreticisine alım mesajı

TMO Genel Müdürü Güldal, "Hasat öncesinde mümkün olduğunca alım fiyatlarını açıklayıp, tüm üretim noktalarında alım hazırlığı yapıyoruz. Nohut ve yeşil mercimekteki arz fazlası ile kuru fasulye ve kırmızı mercimekteki arz ihtiyacının dengelenmesi için politika belirliyoruz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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