TMO'DA HAŞHAŞ KAPSÜLÜ ALIMI BAŞLADI
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TMO'DA HAŞHAŞ KAPSÜLÜ ALIMI BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ajans Amirliği, morfin yapımında kullanılan haşhaş kapsülü alımına başladı.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ajans Amirliği, morfin yapımında kullanılan haşhaş kapsülü alımına başladı.

Sandıklı, Hocalar ve Kızılören ilçe merkezi ve köylerinde haşhaş üretimi yapan üreticiler, haşhaş kapsüllerini Sandıklı TMO Amirliği'ne teslim etmeye başladı. 3 ilçeden 2 binin üzerinde üreticinin 1400 ton civarında haşhaş kapsülü teslim etmesi bekleniyor. Haşhaş kapsüllerinin baş alım fiyatının ise 5 lira olduğu bildirildi. Alınan haşhaş kapsülleri Bolvadin Alkaloid Fabrikası'na işlenmek ve morfin üretilmek üzere gönderilecek. Haşhaş üreticileri kapsül alım fiyatlarının 5 yıldır aynı olduğundan yakınarak kapsül fiyatlarının artırılmasını istedi.

'KAPSÜL ALIM FİYATLARI UZUNYILLARDIR AYNI'

TMO personelinin iki ekiple seri şekilde alım yaptığını bildiren Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, Üretici kapsül alım çalışmalarından oldukça memnun. Üreticinin sıkıntısı girdi maliyetlerinin yüksek olmasına rağmen fiyatların uzun yıllardır aynı olması. Üretici yaptığı masrafı sattığı kapsülden çıkartamıyor. Kapsülün fiyatının biraz iyileştirilmesi lazım. Haşhaşa çiftçi arpada ve buğdayda olduğu gibi mazot ve gübre desteğinin verilmesini istiyor dedi.

'BU SENE FİYAT ARTIRIMI KESİNLİKLE YAPILMALI'

Haşhaş kapsül alımlarının seri olduğunu bildiren haşhaş üreticisi ve Alagöz Köyü Muhtarı Ramazan Çetinkaya da Fiyatlar 5 yıldır aynı. Ama girdi maliyetleri çok yüksek. Kapsül fiyatları en az 7 ya da 8 lira olması lazım. Buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Bu sene fiyat artırımı kesinlikle yapılmalı diye konuştu.

TMO'DA HAŞHAŞ KAPSÜLÜ ALIMI BAŞLADI
TMO'DA HAŞHAŞ KAPSÜLÜ ALIMI BAŞLADI
TMO'DA HAŞHAŞ KAPSÜLÜ ALIMI BAŞLADI
TMO'DA HAŞHAŞ KAPSÜLÜ ALIMI BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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