TMO'DA ARPA KUYRUĞU

DİYARBAKIR'da, TMO'nun besici, yetiştirici ve yem fabrikalarına yönelik arpa dağıtımının son gününde hayvan sahipleri, uzun kuyruk oluşturdu.

DİYARBAKIR'da, TMO'nun besici, yetiştirici ve yem fabrikalarına yönelik arpa dağıtımının son gününde hayvan sahipleri, uzun kuyruk oluşturdu. Oluşan kuyruk nedeniyle, TMO'ya ait kamyonlar içeri giremezken, hayvan yetiştiricileri de arpa dağıtımı süresinin uzatılmasını talep etti.

Diyarbakır'da TMO'nun besici, yetiştirici ve yem fabrikalarına yönelik arpa dağıtımının son gününde hayvan sahipleri kuyruk oluşturdu. Oluşan kuyruk nedeniyle, TMO'ya ait kamyonlar içeri giremezken, hayvan yetiştiricileri de arpa dağıtımı süresinin uzatılmasını talep etti. Yoğun talebin yanı sıra kuraklık nedeniyle daha serin yaylalara göç eden hayvan yetiştiricilerinin de arpa konusunda sıkıntı yaşayacağını ve mağdur olacağını belirten hayvan sahipleri yetkililerden yardım bekliyor.

'10 GÜN DAHA MÜHLET VERİLMESİNİ İSTİYORUZ'

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkan Vekili İsmail Karacadağ, Bazıları 2 ton bazıları 10 ton -15 ton alıyor. Bu sene besicilerin çoğunluğu kuraklık nedeniyle Erzurum'a, Muş'a kadar gittiler. Kiminin telefonuna ulaşamadık, kimi gelemedi. Gelenler de oluşan kuyruk nedeniyle mağdur. Beni arayıp dağıtım bugün öğleden sonra sona ereceğini söylediler. Süre uzatılmasını talep ediyoruz. 10 gün daha mühlet verilmesini istiyoruz dedi.

Eğil'de besicilik yapan Mehmet Şah Kaya, 200'e yakın hayvanım var. Sabah saat 07.00'da geldim hala sıradayım. Talebimiz süre de uzatılsın. Sabahtan akşama kadar arkadaşlar sırada bekliyor dedi. TMO yetkilileri de, dönemsel olarak yapılan bir işlem olduğunu ve süre uzatılması konusunda bakanlıkla da irtibat halinde olduklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı