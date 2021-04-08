TMO çeltik alım fiyatlarında revizyona gitti
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TMO çeltik alım fiyatlarında revizyona gitti

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
TMO çeltik alım fiyatlarında revizyona gitti

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) çeltik alım fiyatlarında güncelleme yaparak artışa gitti.

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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) çeltik alım fiyatlarında güncelleme yaparak artışa gitti.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ankara'da gerçekleşen AK Parti 145'inci Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılan AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, toplantıda çeltik üretim maliyetlerindeki artıştan dolayı fiyat artırım talebinde bulundu.

İba'nın talebi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan TMO'ya talimat verdi. Talimat üzerine çeltik fiyatlarında artışa gidildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, toplantıda üreticiler için sevindirici bir gelişme yaşandığını belirtti.

Çeltik alım fiyatlarında artış yönünde revizyona gidildiğini ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Üretici maliyetlerinin artmasından dolayı çeltikte revize edilen fiyatlarla mağduriyet ortadan kaldırıldı. Bölgemiz ve ülkemizdeki çiftçilerimize hayırlı olsun.

Yapılan fiyat düzenlemesiyle Baldo cinsi çeltiğin ton başına fiyatı 4 bin 500 liradan 4 bin 750 liraya, Cammeo cinsi 4 bin 150 liradan 4 bin 400 liraya, Osmancık cinsi 3 bin 600 liradan 3 bin 85 liraya, Ronaldo cinsi 3 bin 450 liradan 3 bin 700 liraya, Luna çeşidi ise 3 bin 200 liradan 3 bin 500 liraya yükseldi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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