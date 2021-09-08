TMO çekirdeksiz kuru üzüm alımına hazır
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TMO çekirdeksiz kuru üzüm alımına hazır

TMO çekirdeksiz kuru üzüm alımına hazır
Anadolu Ajansı / Enes Duran - Haberler | Ekonomi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), kilogram başına fiyatları kalitesine göre 12 ila 14 lira arasında değişen çekirdeksiz kuru üzümde 10 Eylül'den itibaren alımlara başlayacak.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), kilogram başına fiyatları kalitesine göre 12 ila 14 lira arasında değişen çekirdeksiz kuru üzümde 10 Eylül'den itibaren alımlara başlayacak.

Ofisten yapılan yazılı açıklamaya göre, kuru üzümde üreticiye referans fiyat olması amacıyla 2021 yılı çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatları belirlendi.

Bandırmalı çekirdeksiz kuru üzüm cinsinde alım fiyatı, 10 numara kalitedeki ürün için 14 lira, 9 numara kalitedeki üzüm için 13 lira, 8 numara kalitedeki için 12,5 lira ve 7 numara kalitedeki üzüm için 12 lira oldu.

Ofis, 10 Eylül'den itibaren Manisa, Alaşehir, Buldan, Sarıgöl, Salihli, Turgutlu, Gölmarmara ve Saruhanlı olmak üzere 8 noktada alımlara başlayacak.

Ürün bedeli ödemeleri ürün tesliminden sonra en geç 21 gün içerisinde üreticilerin banka hesabına aktarılacak.

Üretimin yoğun olduğu Salihli ve Alaşehir'de bu yıl ilk defa modern depolama tekniğine uygun, otomatik boşaltma ve kasalama sistemiyle alım yapılacak ve bu noktalarda ürünler dökme olarak alınacak. Diğer alım noktalarındaki alımlar çuvallı yapılacak.

TMO'ya ürün teslim edecek üreticilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle alım noktalarında herhangi zorlukla karşılaşmaması için ÇKS bilgilerini güncellemeleri, randevu almaları, ürünlerini randevu alınan gün getirmeleri ve anlaşmalı bankalardan alınacak ürün kartı veya banka hesap numaraları ile alım noktalarına gelmeleri gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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TMO çekirdeksiz kuru üzüm alımına hazır - Haberler Ekonomi
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