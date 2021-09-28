TMO Boyabat'ta çeltik alımına başladı

SELÇUK, İZMİR (AA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Boyabat ilçesinde çeltik alımına başladı.

TMO Havza Ajans Amiri Selçuk Göktaş, gazetecilere, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) bulunan çeltik üreticilerinin TMO sisteminden randevu alarak çeltiklerini kurumlarına teslim edebileceklerini söyledi.

Alımların hızlı bir şekilde süreceğini vurgulayan Göktaş, "Kurumumuz alımların ardından 21 gün içinde üreticilerimize ödeme yapacaktır." dedi.

Boyabat Ziraat Odası Başkanı Cemil Elmacı ise TMO'nun çeltik taban fiyatını çeşidi ve randımanına göre 4,5 ila 5,5 lira arasında belirlediğini anımsatarak, "ÇKS yaptıran çiftçilerimiz randevu alarak çeltiklerini getirebilirler." diye konuştu.