TMO bayramdan sonra fındık alımına başlıyor
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, gereken hazırlıkları yaptıklarını ve Bayramı'ndan sonraki hafta fındık almaya başlayacaklarını söyledi.
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, gereken hazırlıkları yaptıklarını ve Bayramı'ndan sonraki hafta fındık almaya başlayacaklarını söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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