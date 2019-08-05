TMO bayramdan sonra fındık alımına başlıyor

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, gereken hazırlıkları yaptıklarını ve Bayramı'ndan sonraki hafta fındık almaya başlayacaklarını söyledi.

5.08.2019 11:46
TMO bayramdan sonra fındık alımına başlıyor

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, gereken hazırlıkları yaptıklarını ve Bayramı'ndan sonraki hafta fındık almaya başlayacaklarını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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