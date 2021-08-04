TMO Arpa Satışlarına İlave Olarak Kanatlı Hayvan Yetiştiricilerine Yönelik Buğday Satışlarına da Başlamıştır

Kuruluşumuz 02 Ağustos 2021 tarihi itibarı ile 1. 950 TL/Ton fiyatla peşin bedel mukabili olarak BESİCİ VE YETİŞTİRİCİLERİMİZ ile YEM FABRİKALARINA yönelik arpa satışlarına devam etmektedir.

Kuruluşumuz 02 Ağustos 2021 tarihi itibarı ile 1. 950 TL/Ton fiyatla peşin bedel mukabili olarak BESİCİ VE YETİŞTİRİCİLERİMİZ ile YEM FABRİKALARINA yönelik arpa satışlarına devam etmektedir.

Buğday satışlarımız ise 2. 440 TL/Ton fiyatla peşin bedel mukabili olarak KANATLI HAYVAN BESİCİ VE YETİŞTİRİCİLERİNE (beyaz et, yumurta vs. ) yönelik olarak başlamıştır.

Arpa ve buğday satışlarımız için başvurular 02 Ağustos 2021 - 13 Ağustos 2021(dahil) tarihleri arasında;

Liman işyerlerimizden besici ve yetiştiricilerimize yapılacak arpa satışları "ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU" üzerinden, iç merkezlerdeki arpa satışlarımız için ise TMO ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ vasıtasıyla yapılacaktır.

Yem fabrikalarına yapılacak arpa satışlarımız "YEM FABRİKALARI ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU" üzerinden yapılacaktır.

Liman işyerlerimizden yapılacak buğday satışlarımızda ise "ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU" üzerinden başvuru alınacaktır.

Tahsis sonuçlarının açıklanmasını müteakip satışı yapılan stoklar için para yatırma süresi 26 Ağustos 2021, ürün teslimleri 15 Eylül 2021 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

Kuruluşumuzca piyasalar yakından takip edilmektedir. TMO iştigal alanına giren ürünlerde stoklarını takviye edecek, uygun fiyatla kullanıcılarına yönelik hammadde tedarikine devam edecek ve görev alanındaki ürünlerde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde piyasa istikrarı temin edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Link: Satış Esaslarımız (Buğday)

Satış Esaslarımız (Arpa)

Taahhütname

Kaynak: Habermetre