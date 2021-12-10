TMO ARALIK AYINDA 686 BİN TON BUĞDAYI SATIŞA AÇMIŞTIR

Ekmeklik Buğday satışlarımız 2. 625-2. 675 TL/Ton fiyatla peşin bedel mukabili olarak UN FABRİKALARINA VE BULGUR FABRİKALARINA yönelik,

Makarnalık Buğday satışlarımız ise 3. 200-3. 250TL/Ton fiyatla peşin bedel mukabili olarak BULGUR FABRİKALARINA yönelik Aralık ayında da devam edecektir.

Buğday satışlarımız için başvurular 02 Aralık 2021 - 09 Aralık 2021(dahil) tarihleri arasında; ağırlıklı olarak "ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU" üzerinden başvuru alınacaktır.

Un fabrikaları fiyat taahhütlerini başvuru süresi içerisinde (02 - 09 Aralık (dahil) 2021 saat 17. 00'a kadar) TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden yapacaktır.

Aralık ayı un taahhüt fiyatlarına göre:

185 TL ve altında fiyat verenlere aylık fiili tüketimlerinin asgari % 60'ına kadar, 186-190 TL aralığında fiyat verenlere aylık fiili tüketimlerinin asgari % 50'sine kadar, 191-195 TL aralığında fiyat verenlere aylık fiili tüketimlerinin asgari % 40'ına kadar, 196-200 TL (200 TL dahil) aralığında fiyat verenlere aylık fiili tüketimlerinin asgari % 20'sine kadar tahsis yapılacaktır. TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden PEŞİN un taahhüt fiyatı vermeyen ve Aralık ayı ekmeklik un fiyatını 200 TL/Çuval'ın üstünde taahhüt eden un fabrikalarına tahsis yapılmayacaktır. Firmaların taahhüt fiyatlarının cari aya ait fiilen uygulanan fiyatlar olması (eski sözleşmeler kapsamında verilen fiyatlar olmaması) şartı aranacaktır. Taahhütler firmanın taahhütte bulunduğu süre içerisindeki tüm ekmeklik un satışlarını kapsamaktadır. Firmaların TMO'dan satın aldıkları buğdaydan elde ettikleri ekmeklik un ile piyasadan satın aldıkları buğdaydan elde ettikleri ekmeklik un fiyatları farklılık göstermeyecektir.

Un fabrikalarının Kasım ayı için vermiş oldukları fiyat taahhüdü 15 Aralık 2021 tarihine kadar, Aralık ayı için verecekleri fiyat taahhütleri ise 15 Ocak 2022 tarihine kadar geçerli olacaktır. Aralık ayı satışları için para yatırma süresi 27 Aralık 2021 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

Aralık ayında tahsis yapılan başvuru sahiplerinden 27 Aralık 2021 tarihi mesai bitimine kadar parasını yatırmış olanlara, buğday stoklarından 07 Ocak 2022'ye (dahil) kadar Aralık ayı fiyatlarıyla, teslimat yapılabilecektir.

ELÜS satışlarında; 15 Aralık - 27 Aralık 2021 (dahil) tarihleri arasında her gün ELÜS tahsis miktarları takas için TÜRİB'de işlem görecektir.

Eylül, Ekim, Kasım aylarında tahsis yapılan başvuru sahiplerinden parasını yatırmış olanlardan:

Eylül ayı tahsisleri için parasını yatırmış olanların teslimatlarına ise Eylül ayı fiyatları ile 31 Aralık 2021 (dahil) tarihine kadar devam edilecektir. Ekim ayı tahsisleri için parasını yatırmış olanların teslimatlarına ise Ekim ayı fiyatları ile 31 Aralık 2021 (dahil) tarihine kadar devam edilecektir. Arpa ve buğday Kasım ayı tahsisleri için parasını yatırmış olanların teslimatlarına ise Kasım ayı fiyatları ile 31 Aralık 2021 (dahil) tarihine kadar devam edilecektir. Kasım ayı mısır tahsisleri için parasını yatırmış olanların teslimatlarına ise 15 Ocak 2022 (dahil) tarihine kadar devam edilebilecektir.

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ

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