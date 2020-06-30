TMMOB Orman Mühendisleri Odası Doğu Karadeniz Şubesi'nin yeni hizmet binası açıldı Trabzon'da, TMMOB Orman Mühendisleri Odası Doğu Karadeniz Şubesi'nin yeni hizmet binası açıldı.

Trabzon'da, TMMOB Orman Mühendisleri Odası Doğu Karadeniz Şubesi'nin yeni hizmet binası açıldı.

Ortahisar ilçesine bağlı Uzunsokak'ta yer alan yeni hizmet binasının açılışına, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel ve oda mensupları katıldı.

Ataman, açılışta yaptığı konuşmada, yeni hizmet binasının tüm oda mensuplarına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından yeni hizmet binasının açılışı, ilgililerce gerçekleştirildi.

Açılışın ardından Ataman, oda mensupları ile bir süre sohbet ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA