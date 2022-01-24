TMMOB Kayseri Şubesi başkanlığına Murtaza Er seçildi
AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kayseri Şubesi'nin genel kurulu ve başkanlık seçimi yapıldı.
FATİH, İSTANBUL (AA) - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kayseri Şubesi'nin genel kurulu ve başkanlık seçimi yapıldı.
Fier Life Center'da gerçekleşen seçimli genel kurulda, başkan adaylarından Murtaza Er 298 oy, Fatih Boydak ise 180 oy aldı.
Seçimi kazanan Murtaza Er başkanlığındaki listede, Hakan Öztürk, Kaan Zontul, Zafer Tarık Tamer, Salih Özdemir, Ertuğrul Gümüşcü ve Gökçenur Cengiz yer aldı.
AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri