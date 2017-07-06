TMMOB'dan Sgk Önünde Protokol Tepkisi

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile aralarında sürdürülen iş birliği protokolünün iptal edilmesini protesto etti.



SGK İzmir İl Müdürlüğü binası önünde toplanan yaklaşık 20 kişilik grup 'TMMOB Protokolü fesih kararı geri alınsın' yazılı pankart açtı. Toplanan grup adına basın açıklamasını TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sözcüsü Melih Yalçın okudu. Açıklamada 31 Temmuz 2012 tarihinde imzalanan işbirliği protokolünün SGK tarafından 9 Haziran 2017 tarihinde tek taraflı fesih edildiği belirtildi. Yalçın, şöyle dedi:



"Sosyal Güvenlik Kurumu, imzalandığı tarihten bugüne sorunsuz olarak uygulanmakta olan, protokolü 'yürütülen iş ve işlemlere esas teşkil eden mevzuatta önemli değişiklikler yaşandığı' gerekçesiyle revize etmek istemiştir. Aslında, protokolün imzalandığı 2012 yılından günümüze, protokol değişikliğini gerektirecek herhangi bir mevzuat değişikliği bulunmamaktadır. Tarafımıza iletilen revize protokol taslağı incelendiğinde, mevcut protokolün esasını oluşturan 'TMMOB'nin asgari ücret belirlemesi' ve 'kurumun mühendis, mimar ve şehir plancılarına ödenecek ücretlerin bu asgari seviyenin altında olmaması için gerekli tedbirleri alması' hükümleri çıkarılarak protokolün içinin boşaltılmaya çalışıldığı görülmüştür. Bu nedenle revize protokol taslağı Birliğimizce kabul edilmemiştir."



"SGK BASKIYA BOYUN EĞİYOR"



SGK'nın çalışanların haklarını koruması gerektiğini belirten Yalçın, asli görevi çalışanların haklarını ve sosyal güvencelerini korumak üzere ilgili usul ve esasları düzenlemek olan SGK'nın mevzuattaki yetersizliğe sığınarak işbirliğinden kaçınması değil, meslek kuruluşları ile birlikte çalışarak bu eksikliği gidermeye yönelik çalışmalar yapması gerektiğini anlattı. Yalçın, şöyle konuştu:



"SGK, maalesef bizlerin yani emekçilerin taleplerini dikkate almak yerine, patronların ve parlamentodaki temsilcileri olan hükümet yetkililerinin, bakanların baskılarına boyun eğerek, yüz binlerce mühendis, mimar şehir plancısının almış oldukları eğitim ve verdikleri hizmetin niteliğini hiçe saymıştır. Mühendis, mimar ve şehir plancılarını düşük ücretlerle çalışmaya ve sigorta primlerinin eksik yatırılması nedeniyle güvencesiz bir geleceğe mahküm etmiştir."



"BU YANLIŞ KARARDAN BİR AN ÖNCE DÖNÜN"



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK'ya seslenen Yalçın şöyle dedi:



"Sosyal güvenlik; toplumun tüm bireyleri için temel bir haktır. 500 bini aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısının ekmeği ile oynamayın, geleceklerini karartmayın. Bu yanlış karardan bir an önce geri dönün. TMMOB, başta yeni mezun üyelerimiz olmak üzere ücretli çalışan tüm üyelerimizin kazanılmış haklarını geri dönülmez biçimde yok edecek 'tek taraflı fesih' işleminin geri alınması ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için mücadele edecektir."



Grupta bulunanlar açıklama ardından dağıldı. - İzmir