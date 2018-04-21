TMMOB'da Devir Teslim

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı Oda temsilcileri tarafından oluşturulan İl Koordinasyon Kurulu'nda bayrak değişimi yaşandı.

TMMOB Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu, İnşaat Mühendisleri Odası'nda toplandı. Toplantıda yapılan devir teslim töreni ile, TMMOB Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu Sekreteryası İnşaat Mühendisleri Odasından Ziraat Mühendisleri Odasına geçti. Ziraat Mühendisleri Odası İl Koordinasyon Kurulu Temsilcisi ve Şube Başkanı Kenan Seçkin 16. dönem TMMOB Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu sekreteri oldu. İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, 15. dönem TMMOB Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Burkay Güçyetmez'e yaptığı çalışmalardan dolayı plaket vererek teşekkür etti. Daha sonra TMMOB 'un yeni İKK Sekreteri Kenan Seçkin, 15 dönem Sekreteryasını yürüten İnşaat Mühendisleri Odasına teşekkür plaketi verdi.

TMMOB'un yeni İKK Sekreteri Kenan Seçkin, daha önce olduğu gibi bundan sonra da mesleki, kent ve ülke gündemini ilgilendiren konularda çalışmalara devam edeceklerini kaydetti. - GAZİANTEP