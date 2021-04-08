TMMOB Aydın İl Koordinasyon Kurulu, Başkan Çerçioğlu ile görüştü
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TMMOB Aydın İl Koordinasyon Kurulu, Başkan Çerçioğlu ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
TMMOB Aydın İl Koordinasyon Kurulu, Başkan Çerçioğlu ile görüştü

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Aydın İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri M. Tunç Erlaçin ve beraberindeki heyet Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Aydın İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri M. Tunç Erlaçin ve beraberindeki heyet Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Aydın'da karşılıklı yapılabileceklerle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Erlaçin, "Özlem Başkan'a bizlere verdikleri her türlü destek için teşekkür ederiz" dedi. Nazik ziyaretlerinden dolayı TMMOB Aydın İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Erlaçin'e ve beraberindeki heyete teşekkür eden Başkan Çerçioğlu, "Daha önceki yıllarda olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da yine hep beraberiz. Aydın için hizmet etmeye her zaman hazırız, yanlarındayız" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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