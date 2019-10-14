Tmm başkanı şentop, katar heyeti ile görüştü

Tmm başkanı şentop, katar heyeti ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan'da Katar heyeti ile bir araya geldi.

14.10.2019 18:27
Tmm başkanı şentop, katar heyeti ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan'da Katar heyeti ile bir araya geldi.

Şentop, Parlamentolararası Birlik toplantıları kapsamında Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed bin Abdullah Al Mahmoud ve beraberindeki heyetle görüştü.

Görüntü Dökümü

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Kaynak: DHA
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