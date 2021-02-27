TMF Kulüpler İstişare Toplantısı, Afyonkarahisar'da başladı
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TMF Kulüpler İstişare Toplantısı, Afyonkarahisar'da başladı

27.02.2021 15:59 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:59
TMF Kulüpler İstişare Toplantısı, Afyonkarahisar'da başladı

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Kulüpler İstişare Toplantısı, Afyonkarahisar'da başladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Kulüpler İstişare Toplantısı, Afyonkarahisar'da başladı.

TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, bir termal otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğe çok önem verdiklerini söyledi.

Uçar, toplantıda güzel projeler üretmeyi ve eksikleri tamamlamayı arzu ettiklerini dile getirdi.

AK Parti Sakarya Milletvekili ve TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ise motosiklette organizasyonların mayıs ayında başlayacağını hatırlattı.

Afyonkarahisar'ın Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye ayağına ev sahipliği yapacağını anımsatan Sofuoğlu, "Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle takvimde ertelemeler olabiliyor. Umut ediyoruz ki etkilemez ve planlanan organizasyonlar yapılabilir." ifadelerini kullandı.

Sofuoğlu'nun 2021'de beklentisi 2 dünya şampiyonluğu

Kenan Sofuoğlu, milli sporcular Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü ve Asrın Rodi Pak'ın son durumları hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Şampiyonalarda yarışacak milli sporcuların bütün imkanlara sahip olduğuna dikkati çeken Sofuoğlu, şunları kaydetti:

"2021'den umutluyuz. Bu yıl için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en az bir dünya şampiyonluğu sözü verdim. Fakat beklentim 2 dünya şampiyonluğu. Toprak Razgatlıoğlu'ndan Dünya Superbike, Bahattin Sofuoğlu'ndan Dünya Supersport 300'de şampiyonluk bekliyoruz. Bunu da başarırsak inşallah, daha da güçlenen bir federasyon haline geleceğiz."

Toplantı, yarın sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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