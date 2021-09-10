TMF Başkanı Uçar: "MXGP'nin iki etabını uluslararası federasyonun yetkililerinden tam not alarak gerçekleştirdik"
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TMF Başkanı Uçar: "MXGP'nin iki etabını uluslararası federasyonun yetkililerinden tam not alarak gerçekleştirdik"

TMF Başkanı Uçar: 'MXGP'nin iki etabını uluslararası federasyonun yetkililerinden tam not alarak gerçekleştirdik'
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde iki etabı Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'na (MXGP) katılan 25 ülkeden 120 sporcunun Türkiye'den mutlu ayrıldığını söyledi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde iki etabı Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'na (MXGP) katılan 25 ülkeden 120 sporcunun Türkiye'den mutlu ayrıldığını söyledi.

Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası bir organizasyonun 2 etabını gerçekleştirmenin önemine dikkati çekerek "Dünya Motokros Şampiyonası'nın iki etabını uluslararası federasyonun yetkililerinden tam not alarak gerçekleştirdik. Bu da bizim için sevindirici." dedi.

Organizasyona katılan 25 ülkeden 120 sporcunun alt yapı, tesis ve teknik donanlar itibarıyla Türkiye'den mutlu şekilde ayrıldığını dile getiren Bekir Yunus Uçar, "Dolayısıyla bizim için de gurur verici bir organizasyon oldu." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin tanıtımı açısından şampiyonanın 80 ülkeye canlı, 180 ülkeye ise televizyon yayınıyla ulaştığını vurgulayan Uçar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu şekilde yüzde yüz hakemleri, teknik ekibi, yarış jürisi, yarış yönetimi ve tüm yarış alanları imalatı da yerli ve milli kaynaklarla kendi insan kaynağımızla gerçekleştirdiğimiz için bizim için de önemli bir tecrübeyi başarıyla atlatmış olduk. Ulusal ve uluslararası medya görünürlüğü açısından bakıldığında 10 günlük periyotta 246 milyon avroluk bir reklam ve tanıtım hizmeti değeri üretmiş olduk. Organizasyon, canlı yayınlar, internet üzerinden yapılan yayınlar, gazete, radyo, iletişim kanalları aracılığıyla çok yüksek bir reklam ve tanıtım hizmeti gerçekleştirmiş oldu. Afyonkarahisar'ın ekonomisine de çok büyük katkı sağladı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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TMF Başkanı Uçar: "MXGP'nin iki etabını uluslararası federasyonun yetkililerinden tam not alarak gerçekleştirdik" - Haberler Spor
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