TMF Başkanı Uçar: "Dünya Motokros Şampiyonası'nı 3,5 milyara yakın kişinin izleyeceğini tahmin ediyoruz"

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde iki etabı 4-8 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nı (Bitci MXGP Turkey) yayınlar sayesinde ekranlardan 3,5 milyara yakın kişinin izleyeceğini tahmin...

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde iki etabı 4-8 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nı (Bitci MXGP Turkey) yayınlar sayesinde ekranlardan 3,5 milyara yakın kişinin izleyeceğini tahmin ettiklerini belirtti.

Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun Türkiye'nin tanıtımı açısından büyük bir fırsat olduğunu, yarışlar süresince dünya televizyonlarından Türkiye ve Afyonkarahisar'ın görüleceğini söyledi.

Organizasyonun, dünyaca ünlü üretici ve markaların iletişim çalışmalarının eklenmesiyle Türkiye'nin tanıtımına minimum 200 milyon avroluk katkı sağlayacağı bilgisini veren Uçar, şu ifadeleri kullandı:

"Şampiyona 57 televizyon kuruluşu tarafından 180 ülkeye canlı olarak verilecek. Ülkemiz için hazırlanan 1 dakikalık tanıtım filmi de cumartesi ve pazar günü yarış öncesi tüm dünyada izlenecek. Aralarında Eurosport, Sport TV, CBS Sports Network, Fox Sports Network, RTL, XP, Sina Sports, MotorsportTV gibi yayıncıların yer aldığı networkle yayınlanacak organizasyonu 3,5 milyara yakın kişinin izleyeceğini tahmin ediyoruz."

"Organizasyon ülkemizin tüm şehirlerine ilgiyi arttırıyor"

TMF Başkanı Uçar, Dünya Motokros Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Ayfonkarahisar'ın dünya çapında aranan destinasyonlardan biri haline geldiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Organizasyon ülkemizin tüm şehirlerine ilgiyi arttırıyor. 'MXGP of TURKEY' yarışlarının ardından, Türkiye'nin tatil beldelerinin yanında, alternatif turizm alanlarında da ciddi bir artış yaşandı. Organizasyona dair videolar ve içerikler MXGP organizasyonu, Yamaha, Kawasaki, Honda, Monster, FIM gibi kurum ve şirketlerin sosyal medya ağlarıyla yaklaşık 100 milyonu aşkın bir erişime ulaştı. Organizasyon hazırlık günlerini de kapsayan 5 günlük sürede, takımlar, sporcular ve izleyicilerin bölgeye ulaşımı, konaklamaları, yurt dışından ve yurt içinden gelen izleyicilerin harcamalarıyla günlük tüketim ve hediyelik alışverişleri de bölgeye 5 milyar liranın üzerinden bir ekonomi sağlıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe