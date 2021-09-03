TMF Başkanı Uçar: "Dünya Motokros Şampiyonası'nı 3,5 milyara yakın kişinin izleyeceğini tahmin ediyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TMF Başkanı Uçar: "Dünya Motokros Şampiyonası'nı 3,5 milyara yakın kişinin izleyeceğini tahmin ediyoruz"

TMF Başkanı Uçar: 'Dünya Motokros Şampiyonası'nı 3,5 milyara yakın kişinin izleyeceğini tahmin ediyoruz'
Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde iki etabı 4-8 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nı (Bitci MXGP Turkey) yayınlar sayesinde ekranlardan 3,5 milyara yakın kişinin izleyeceğini tahmin...

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde iki etabı 4-8 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nı (Bitci MXGP Turkey) yayınlar sayesinde ekranlardan 3,5 milyara yakın kişinin izleyeceğini tahmin ettiklerini belirtti.

Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun Türkiye'nin tanıtımı açısından büyük bir fırsat olduğunu, yarışlar süresince dünya televizyonlarından Türkiye ve Afyonkarahisar'ın görüleceğini söyledi.

Organizasyonun, dünyaca ünlü üretici ve markaların iletişim çalışmalarının eklenmesiyle Türkiye'nin tanıtımına minimum 200 milyon avroluk katkı sağlayacağı bilgisini veren Uçar, şu ifadeleri kullandı:

"Şampiyona 57 televizyon kuruluşu tarafından 180 ülkeye canlı olarak verilecek. Ülkemiz için hazırlanan 1 dakikalık tanıtım filmi de cumartesi ve pazar günü yarış öncesi tüm dünyada izlenecek. Aralarında Eurosport, Sport TV, CBS Sports Network, Fox Sports Network, RTL, XP, Sina Sports, MotorsportTV gibi yayıncıların yer aldığı networkle yayınlanacak organizasyonu 3,5 milyara yakın kişinin izleyeceğini tahmin ediyoruz."

"Organizasyon ülkemizin tüm şehirlerine ilgiyi arttırıyor"

TMF Başkanı Uçar, Dünya Motokros Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Ayfonkarahisar'ın dünya çapında aranan destinasyonlardan biri haline geldiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Organizasyon ülkemizin tüm şehirlerine ilgiyi arttırıyor. 'MXGP of TURKEY' yarışlarının ardından, Türkiye'nin tatil beldelerinin yanında, alternatif turizm alanlarında da ciddi bir artış yaşandı. Organizasyona dair videolar ve içerikler MXGP organizasyonu, Yamaha, Kawasaki, Honda, Monster, FIM gibi kurum ve şirketlerin sosyal medya ağlarıyla yaklaşık 100 milyonu aşkın bir erişime ulaştı. Organizasyon hazırlık günlerini de kapsayan 5 günlük sürede, takımlar, sporcular ve izleyicilerin bölgeye ulaşımı, konaklamaları, yurt dışından ve yurt içinden gelen izleyicilerin harcamalarıyla günlük tüketim ve hediyelik alışverişleri de bölgeye 5 milyar liranın üzerinden bir ekonomi sağlıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Sultan Alparslan Aliya İzzetbegoviç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Haluk Levent Didem Arslan Yılmaz
Spor Mesut Özil Salih Uçan Şenol Güneş Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
TMF Başkanı Uçar: "Dünya Motokros Şampiyonası'nı 3,5 milyara yakın kişinin izleyeceğini tahmin ediyoruz" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 10:14:03. #1.15#

title