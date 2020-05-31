TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, motosiklet tutkunlarına teşekkür etti Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Vefa Sosyal Destek Gruplarına katkı sağlamak amacıyla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde binlerce motosiklet gönüllüsüyle birlikte görev alındığını belirtti.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Vefa Sosyal Destek Gruplarına katkı sağlamak amacıyla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde binlerce motosiklet gönüllüsüyle birlikte görev alındığını belirtti.

Uçar yaptığı açıklamada, "Bin Motosikletli Gönüllü" projesinde yer alan TMF Yönetim Kurulu Üyeleri, sporcular, turizm komisyonu üyeleri, eğitmenler, hakemler ve motosiklet tutkunlarına, Kızılay'a kan bağışı kampanyasına ve Vefa Sosyal Destek Gruplarına yaptıkları katkılar için teşekkür etti.

Motosiklet tutkunlarının, birlik beraberliğe ihtiyaç duyulan zor günlerde ihtiyaç sahiplerine hizmet verdiklerini vurgulayan Uçar, şunları kaydetti:

"1000 motosiklet tutkunu, 1000 gönüllü arkadaşımız bizimle Vefa Sosyal Destek Grupları'nda çalışır mı dedik, çağrıda bulunduk. Daha sözümüz bitmeden, 'Ben de varım' dediler. Sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı günlerde, 65 yaş ve üstü büyüklerimizin, 20 yaş ve altı kardeşlerimizin ihtiyaçlarının olduğu her anda motosiklet gönüllüleri hizmet etmeye ve çalışmaya gayret gösterdi. İlaç, gıda ve temizlik gibi temel ihtiyaç maddelerinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 65 yaş ve üstü vatandaşlar için hazırlanan hediye paketlerinin dağıtımında önemli rol üstlendi. Bu şekilde 110 bini aşkın uygulamayla evlere, işyerlerine ve ihtiyaç sahiplerine ulaştık."

Federasyonun ve motosiklet tutkunlarının desteğiyle 50 bin ünitenin üstünde kan bağışında bulunulduğunu dile getiren Uçar, 'Ülkemizde her zaman olduğu gibi motosiklet tutkunlarının, sosyal proje ve faaliyetlere bir kez daha canı gönülden destek verdiğini gördük. Bizimle beraber olan, bize maddi ve manevi destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA