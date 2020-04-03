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Bekir Yunus Uçar, Motosiklet, Spor

TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar'dan evde kal çağrısı

Tükiye Motosiklet Federasyonu (TMF)Başkanı Bekir Yunus Uçar, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için 'evde kal' çağrısı yaptı.

03.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:20
TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar'dan evde kal çağrısı
Tükiye Motosiklet Federasyonu (TMF)Başkanı Bekir Yunus Uçar, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için 'evde kal' çağrısı yaptı.

TMF olarak bu zor ve sabır gerektiren günleri bir an önce aşmak için beklediklerini dile getiren Başkan Bekir Yunus Uçar, Bu yıl ulusal ve uluslararası anlamda çok güzel ve çok büyük organizasyonlar gerçekleştireceğiz. Şu günleri atlattıktan sonra ulusal yarışlarımızda, dünya şampiyonalarında ve yollarda daha büyük coşku ile bir ve bareber olacağız. Zorunda olmadıkça evden çıkmadığımız şu günlerde yapabileceğimiz, kendimize katkı sağlayabileceğimiz güzel faaliyetlerden bir tanesi de motosiklet kültürü ile ilgili teorik bilgilerimizi tazelemek, bilgi ve dökümanları incelemek olacaktır. Sağlığımız için sevdiklerimizin sağlığı için evde kalıyoruz, sağlıkla kalıyoruz dedi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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