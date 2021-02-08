TMB Başkanı Yenigün: "Orta Doğu ve Afrika'daki 5,2 trilyon dolarlık pazardan pay alabiliriz"

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, sektörün Orta Doğu ve Afrika'daki 5,2 trilyon dolarlık pazardan büyük pay alabileceğini belirterek, "Bu pazarlar, bizim yurt dışında istihdam ettiğimiz Türk iş gücü sayısını da 3 kat artırarak 100 bine çıkarma hedefimizi...

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, sektörün Orta Doğu ve Afrika'daki 5,2 trilyon dolarlık pazardan büyük pay alabileceğini belirterek, "Bu pazarlar, bizim yurt dışında istihdam ettiğimiz Türk iş gücü sayısını da 3 kat artırarak 100 bine çıkarma hedefimizi gerçekleştirmemizi sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, TMB, Middle East Economic Digest (MEED) iş birliğiyle "Körfez, Orta Doğu ve Afrika Ülkelerine Genel Bakış ve Bölge Potansiyelinin Değerlendirilmesi" konulu konferans düzenledi.

TMB Başkanı Mithat Yenigün, çevrim içi konferansta, Körfez ülkelerinde Türkiye'ye yönelik oluşturulan olumsuz algı nedeniyle Türk müteahhitlerin 3 milyar dolarlık iş kaybı yaşadığını bildirdi.

Orta Doğu ülkelerinde dengeli ve hassas adımlar atılması gerektiğini belirten Yenigün, "Diplomatik sorunlarda iyileşme ve finansman imkanlarında gelişme halinde Orta Doğu ve Afrika'da öne çıkan 5,2 trilyon dolarlık pazardan büyük pay alabiliriz. Bu pazarlar, bizim yurt dışında istihdam ettiğimiz Türk iş gücü sayısını da 3 kat artırarak 100 bine çıkarma hedefimizi gerçekleştirmemizi sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk müteahhitlerin pazardaki itibarı çok iyi"

MEED Araştırma Direktörü Edward James de Katar'a uygulanan ambargonun kalkmasıyla Orta Doğu ve Afrika bölgesinde istikrarın yeniden tesis edildiğini belirterek, bölgede yapılması planlanan projelerin Türk müteahhitler için avantaj olacağına işaret etti.

Söz konusu bölgede işverenin genel olarak devlet olduğunu, özel sektörün ise arka planda kaldığını ifade eden James, "En büyük pazar Suudi Arabistan, en büyük müşteri de Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu. Suudi Arabistan'ın gelecek 20 yılda büyük projeler açıklaması bekleniyor. İhale süreci devam eden projelere baktığımızda da Suudi Arabistan, Nijerya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde 120 milyar dolarlık proje var." bilgisini verdi.

James, bölgede başarılı olmak için finansmanın da birlikte getirilmesi gerektiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Orta Doğu'ya yönelik çalışmalar yapacaksanız Suudi Arabistan ve Abu Dabi'ye yönelmeniz gerekiyor. Kamu-özel ortaklığı pazarında Türk müteahhitler başarılı olabilir. Bazı pazarlarda yerel ortağı iyi seçmek gerekiyor. Türk müteahhitlerin pazardaki itibarı çok iyi. Kaliteli işler yapıyorlar. Bazı ülkeler Türk müteahhitleri çekmek istiyor. Rekabetin düşük olduğu bazı pazarlar var. Bu pazarlarda büyük Avrupalı firmaları göremiyorsunuz. Orada ilişkileri geliştirip, başarılı olabilirsiniz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran