TMB Başkanı Yenigün: "Ekonomi Reform Paketi'nin ivedilikle hayata geçmesi için her türlü desteğe hazırız"
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TMB Başkanı Yenigün: "Ekonomi Reform Paketi'nin ivedilikle hayata geçmesi için her türlü desteğe hazırız"

13.03.2021 12:45 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:17
TMB Başkanı Yenigün:

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi'nde istihdamı artırmaya yönelik maddelerin dikkati çektiğini belirterek, "Ekonomi Reform Paketi'nin ivedilikle hayata geçmesi için her türlü desteğe hazırız.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi'nde istihdamı artırmaya yönelik maddelerin dikkati çektiğini belirterek, "Ekonomi Reform Paketi'nin ivedilikle hayata geçmesi için her türlü desteğe hazırız." ifadesini kullandı.

Yenigün, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün açıklanan Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ekonominin tüm alanlarını kapsayan paketin, mevcut sorunları ortadan kaldırmayı, ekonominin çarklarını hızlandırmayı hedeflediğini ve bütüncül bir kalkınmayı desteklediğini vurgulayan Yenigün, "Cumhurbaşkanı'mızın vurguladığı kamu ve özel sektörün, sivil toplum kuruluşlarının ekonomi konuları üzerinde istişarede bulunmaları ve iş birliği halinde çalışmış olmaları önemlidir ve geliştirilerek sürdürülmelidir. Ayrıca israfın engelleneceğinin özellikle altını çizmiş olmaları kıymetlidir." değerlendirmesini yaptı.

Yenigün, paketteki istihdamı artırmaya yönelik maddelere dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İstihdamın artırılması çabalarına, atılacak ilave adımlarla yurt dışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında katkı sağlamaya hazırız. Bu anlamda sektörümüzde büyük bir potansiyel bulunmaktadır. Kamu alımlarında istisnaların azaltılması, ayrıca şeffaflık ve öngörülebilirliğin artırılması hususlarına yer verilmesi önemlidir. Kamu-özel iş birliği (KÖİ) uygulamalarında etkinliği daha da artıracak adımlar olumlu değerlendirilmektedir. Geçtiğimiz hafta açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı gibi, Ekonomi Reformu Paketi'nin de ivedilikle hayata geçmesi için TMB olarak her türlü desteğe hazırız.

İstişare mekanizmalarının en iyi şekilde işletildiği bir süreç sonunda açıklanan paketlerdeki her bir adım hayata geçtikçe Türkiye ve Türkiye ekonomisi hak ettiği konuma doğru ilerleyecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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