TMB Başkanı, fiyat farkı düzenlemesinin 2021'in tamamı için uygulanması istedi - Haberler Ekonomi
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TMB Başkanı, fiyat farkı düzenlemesinin 2021'in tamamı için uygulanması istedi

TMB Başkanı, fiyat farkı düzenlemesinin 2021'in tamamı için uygulanması istedi
AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, kamu projeleri yürüten müteahhitlere verilmesi planlanan fiyat farkının 2021'in tamamı için uygulanması gerektiğini belirterek, "İlave fiyat farkının Ocak 2021'den itibaren uygulanması hiç değilse zararların bir kısmını karşılayabilir.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, kamu projeleri yürüten müteahhitlere verilmesi planlanan fiyat farkının 2021'in tamamı için uygulanması gerektiğini belirterek, "İlave fiyat farkının Ocak 2021'den itibaren uygulanması hiç değilse zararların bir kısmını karşılayabilir." ifadesini kullandı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Eren, kamu projeleri yürüten müteahhitlerin beklediği fiyat farkı düzenlemesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantısı'na katıldı.

Eren, burada yaptığı konuşmada, söz konusu fiyat farkının 2021'in tamamı için hayata geçirilmesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İlave fiyat farkının Ocak 2021'den itibaren uygulanması hiç değilse zararların bir kısmını karşılayabilir. İkinci olarak uygulama 31 Aralık 2021'de bitiyor ancak 5 Ocak'ta çimentonun fiyatının daha da arttığını görüyoruz. Bu fiyat farkı uygulamasının, enflasyonda düşüşün maliyetler paraleline geldiği tarihe kadar devam ettirilmesini bekliyoruz."

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AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri

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