TMB Başkanı Eren: "Müteahhitlik firmalarımız Karabağ'ın yeniden imarında gerekeni yapmaya hazır"

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, müteahhitlik firmalarının Karabağ'ın yeniden imarında gerekeni yapmaya hazır olduğunu belirterek, "Müteahhitlerimiz Azerbaycan için üstümüze düşen her görevi layıkıyla yerine getirecektir.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, müteahhitlik firmalarının Karabağ'ın yeniden imarında gerekeni yapmaya hazır olduğunu belirterek, "Müteahhitlerimiz Azerbaycan için üstümüze düşen her görevi layıkıyla yerine getirecektir." ifadesini kullandı.

TMB'den yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında iş dünyasının çatı kuruluşlarının başkanlarından oluşan heyet, Azerbaycan'da temaslarda bulundu.

Resmi ziyarete katılan Eren, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in heyeti kabul ettiği görüşmede, "Müteahhitlik firmalarımız Karabağ'ın yeniden imarında gerekeni yapmaya hazırdır. Azerbaycanlı firmalarla ortaklık kurmaya da istekliyiz." ifadelerini kullandı.

Bölgede 27 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç var

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eren, sektörün Azerbaycan'da bugüne kadar yaklaşık 15 milyar dolar büyüklüğünde proje üstlendiğini belirtti. Eren, şunları kaydetti:

"Dağlık Karabağ'da ortaya çıkacak ihtiyaçlar ile yeniden imar çalışmalarında da Türk müteahhitlerin aktif rol üstlenmeleri ve Azerbaycan ekonomisine en iyi şekilde katkıda bulunmaları bu yıl için önceliklerimiz arasında yer alacaktır. Bölgede ilk aşamada 27 milyar dolarlık bir yatırım ihtiyacı olduğu ifade edilmektedir. Ülkelerimiz arasındaki yakın ilişkilerin yanı sıra sektörel ortaklıklarımız ve olumlu geçmiş deneyimlerimiz çerçevesinde müteahhitlerimiz Azerbaycan için üstümüze düşen her görevi layıkıyla yerine getirecektir."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya