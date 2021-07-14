TMB Başkanı Eren'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması
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TMB Başkanı Eren'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması

TMB Başkanı Eren'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Güncel

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, demokrasiye sahip çıkmak, onu güçlendirmek ve hukuk devleti ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmanın görevleri olduğunu belirterek, "Bu aynı zamanda sürdürülebilir ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınmaya giden yolun en temel yapı taşıdır.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, demokrasiye sahip çıkmak, onu güçlendirmek ve hukuk devleti ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmanın görevleri olduğunu belirterek, "Bu aynı zamanda sürdürülebilir ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınmaya giden yolun en temel yapı taşıdır." ifadesini kullandı.

Eren, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye'nin demokrasiyi korumak adına 5 yıl önce büyük bir mücadele verdiğini belirtti.

Darbe girişiminin yaşandığı karanlık gecede, demokrasiyi korumanın ortak sorumluluğuyla tüm Türkiye'nin farklılıklarını kenara bırakarak bir bütün olduğunu vurgulayan Eren, demokrasi ve milli birlik adına önemli bir sınavın başarıyla verildiğini kaydetti.

Eren, şu ifadelere yer verdi:

"Bizlere düşen görevin demokrasimize sahip çıkmak, onu güçlendirmek ve hukuk devleti ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmak. Bu aynı zamanda sürdürülebilir ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınmaya giden yolun en temel yapı taşıdır. Ekonomimizin lokomotifi inşaat sektörünün çatı kuruluşu olarak biz de yönetimimiz ve üyelerimizle Türkiye'mize daha fazla değer katmak için üzerimize düşeni en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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