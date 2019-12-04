TLVarlıklar karışık bir görünüm sergiledi…

04.12.2019 09:25 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:25

Kasım ayı tüketici enflasyonunun tahminlerin altında gelmesi ile birlikte Merkez Bankasından faiz indirimi beklentileri kuvvetlendi. Şimdi gözler Merkez Bankası'nın 12 Aralık Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında olacak. ABD başkanı Donald Trump NATO Liderler Zirvesi öncesinde Türkiye ile ilişkilerin iyi gittiğini belirtmesi ABD-Türkiye ilişkileri açısından olumlu bir haber olarak karşımıza çıktı. Trump'ın açıklamalarıyla birlikte ticaret endişeleri yeniden su yüzüne çıktı. Küresel piyasalarda risk iştahının düşük seyrettiği işlem gününde endeks 108,000 seviyesinin üzerinde gün boyu direnç gösterse de seansın son saatlerinde gelen satış baskısına dayanamayarak haftanın ikinci işlem gününü yüzde 1.12 değer kaybıyla 106,790 puandan tamamladı.

USDTRY... Yatay Bir Seyir İzledi… Gelişen piyasa ülkelerinin karışık bir görünüm sergilediği işlem gününde TL varlıklar nispeten pozitif bir görünüm sergiledi. Güne dolar karşısında değer kaybıyla başlayan TL, beklentilerden iyi gelen tüketici enflasyonu verisiyle birlikte kayıplarının bir kısmını geri alarak 5.73 seviyelerine geriledi.

EURTRY... Dar Bir Bant İçerisindeki Hareketini Devam Ettirdi… TL varlıklar üzerindeki baskı nispeten kalkmış olsa da Euro TL kuru haftanın ikinci işlem gününde karışık bir görünüm sergiledi.

EURUSD… PMI Verileri Takip Edilecek… Ticaret gerilimi ve ABD'den gelen olumsuz PMI verileri dolar üzerinde baskı kuruyor. Euro dolar karşısında son 10 günün en iyi performansını sergilerken parite 100 günlük hareketli ortalamanın üzerindeki hareketini sürdürdü. Veri akışının yoğun olacağı işlem gününde FED yetkililerinin yapacağı açıklamalar, ticaret anlaşmasına yönelik gelişmeler ve PMI verileri takip edilecek.

XAUUSD… Ticaret Endişeleri Gündemde… ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticaret anlaşması yapmak için son bir tarih olmadığını belirtmesi ticaret endişelerini devam ettirdi. Çin'e yönelik ek vergi tarifeleri ise 15 Aralık tarihinde devreye girecek. Tarifelerin devreye girme süresi yaklaşırken, altının ons fiyatı güvenli liman alımlarıyla birlikte 1480 $ seviyelerini test etti. Çin devlet ajansından gelen haberlere göre Çin'in ABD'li bazı şirketleri kara listeye alacağının bilgisi geliyor. Fransa'nın ABD'li teknoloji şirketlerine yönelik olarak getirdiği dijital hizmet vergisine, ABD'nin 2.4 milyar dolarlık Fransız ürününe ek vergi koyarak misillemede bulunması ile birlikte ticaret savaşının cephesi genişledi.

GLDGR… Gram Altın Fiyatları Yükseldi… Gram altın fiyatları altının ons fiyatındaki yükseliş ve TL'deki sınırlı değer kaybıyla birlikte 273 TL seviyelerine yükseldi.

BRENT... Gözler OPEC Toplantısında Olacak… Yarın Avusturya'nın Viyana kentinde başlayacak OPEC toplantısı öncesinde üye ülkelerin üretim kesintilerini sürdüreceği beklentileri fiyatlara yukarı yönlü destek sağlıyor. ABD'nin ticaret savaşı cephesini genişletmesiyle birlikte küresel büyümeye yönelik endişeler yeniden gündeme gelirken, brent petrolün varil fiyatı 60 $'ın üzerindeki konumunu sürdürüyor. Petrol fiyatları arz ve talep eğrisi ekseninde fiyatlanma davranışını sürdürüyor. Bugün ABD ham petrol stok verisi takip edilecek.

S&P500... Ticaret Endişeleriyle Birlikte Geriledi… Ticaret endişelerinin yeniden su yüzüne çıkması piyasalara olumsuz yansıdı. S&P500 endeksi yüzde 1.34 değer kaybederken 3,081 puana geriledi.

Kaynak: Bültenler