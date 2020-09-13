Tlc Klima Kimdir? Hizmetleri Nelerdir?
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Tlc Klima Kimdir? Hizmetleri Nelerdir?

TLC Klima Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Filiz Doğan, TLC Klima hakkında bilgi verdi.

Tlc Klima Kimdir? Hizmetleri Nelerdir?
13.09.2020 02:00 | Son Güncelleme: 13.09.2020 02:04

TLC Klima Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Filiz Doğan, TLC Klima hakkında bilgi verdi. TLC Klima'nın 2016 yılında kurulduğunu belirterek genç ve dinamik olmasına rağmen tecrübeli bir kadroya sahip olduklarını belirtti.

Doğan, Gree firmasının Türkiye temsilcisi olduklarını ve bünyesinde bulunan bütün iklimlendirme ürünlerinin Türkiye'de satış ve pazarlamasını yaptıklarını söyledi.

Kaynak: Wise.tv

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