TL varlıklar yeni haftaya karışık bir görünüm sergileyerek başladı

17.12.2019 09:12 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:12

Küresel risk iştahından destek bulan hisse senetleri yatay bir görünüm sergiledi.Bugün yurt içinde ve yurt dışında önemli bir veri akışı olmayacak. Ticaret anlaşmasına yönelik haber akışı ve ABD-Türkiye ilişkileri eksenindeki gelişmeler fiyatlama davranışları üzerinde etkili olmayı sürdürebilir. ABD Kongresi ve Senatosu Türkiye'ye yönelik olarak olumsuz bir tavır benimsese de Beyaz Saray Avrasya'daki en önemli müttefikini kaybetmemek için daha yapıcı bir tutum sergiliyor.

USDTRY...TL Dolar Karşısındaki Kayıplarını Devam Ettirdi…Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerinde faiz indirimine gitmesi sonrasında bir miktar geri çekilen Dolar TL kuru, artan jeopolitik risklerin ve ABD-Türkiye ilişkileri eksenindeki gelişmelerin sonucu olarak negatif bir görünüm sergiledi. Bankalararası para piyasasının açılmasıyla birlikte kayıplarını genişleten TL, gelişen piyasa ülkeleri para birimleri arasında en olumsuz performans sergileyen para birimi oldu. Önümüzdeki süreçte ABD ve Türkiye ilişkilerinin izleyeceği seyir TL varlıklarda oynaklığa neden olabilir.

EURTRY… TL Varlıklar Diğer GOÜ Para Birimlerinden Negatif Ayrıştı… ABD ve Avrupa'yla olumsuz seyreden diplomatik ilişkilerin yansımaları TL varlıklara negatif yansıyor. TL Euro karşısındaki kaybını son 1 ayın en yüksek seviyesine taşıdı.

EURUSD…Olumlu PMI Verileriyle Kayıplarının Bir Kısmını Geri Aldı… Son dönemde Euro Bölgesinde olumlu gelen makroekonomik verilerden güç bulan Euro, Almanya İmalat PMI verisinin yılın başından beri negatif görünümden kurtulamaması sebebiyle haftaya zayıf bir görünüm sergileyerek başladı. Tüm bu gelişmeler ECB'yi gevşek para politikasının devamına zorluyor. Öte yandan İngiltere'de Muhafazakâr Parti'nin Avam Kamarasında hâkim konuma geçmesi, Brexit'e yönelik potansiyel riskleri bertaraf ederek Euro varlıkların olumlu bir seyir izlemesine yol açıyor. Öncü PMI göstergeleri ABD'nin olumlu görünümünü koruduğuna işaret etmesiyle birlikte Dolar Euro karşısındaki günlük kayıplarının bir kısmını geri aldı. Ticaret anlaşmasına yönelik belirsizlikler ve ABD'nin normalde Eylül ayında planlanan tarife artışından ne kadar çabuk sürede vazgeçebileceğine ilişkin belirsizlikler doların negatif bir görünüm sergilemesine sebebiyet vermekte.

XAUUSD…Güvenli Liman Varlıkları Temkinli Bir Seyir İzliyor…Geçtiğimiz hafta Brexit belirsizliğinin kısmen de olsa ortadan kalması ve İngiltere'nin daha önce varılan mutabakat doğrultusunda Avrupa Birliği ile anlaşmalı bir ayrılık gerçekleştirilecek olması 2020 yılında küresel piyasalarda yaşanabilecek risk unsurlarını her ne kadar azaltsa da, dünyanın en büyük 5 ekonomisinden biri olan İngiltere'nin artık birliğin üyesi olmayacak olması zaten ticaret hacmi açısından oldukça zor günler geçiren Euro Bölgesini önümüzdeki süreçte olumsuz etkilemesi beklenebilir. Cuma günü Washington'ın ticaret anlaşmasını müjdelemesi güvenli varlık taleplerini sınırlasa bile, kuşkucu varlık yöneticileri tam anlamıyla ve piyasayı tatmin edecek bir anlaşma gerçekleşmeden riskli varlıklara yönelmek istemiyor.

GLDGR…TL'deki Değer Kaybından Destek Aldı… Altının gram fiyatı TL'deki değer kaybına bağlı olarak haftalık yükselişini devam ettirdi. Altının ons fiyatındaki yatay seyre karşın TL varlıklardaki değer kaybı gram altın fiyatlarının 22 günlük ortalamanın üzerindeki seyrini devam ettirmesi beklenebilir.

BRENT...Petrol Talebinde Artış Beklentileri Fiyatlara Destek Sağlıyor…Brent petrolün varil fiyatı ABD ve Çin'in birinci faz anlaşmayı imzalama konusunda mutabakata varmaları sonrasında son 3 ayın zirvesini görmüştü. Haftaya bir miktar gerileyerek başlayan petrol fiyatları taraflardan gelecek yapıcı mesajlarla birlikte ve ikinci faz anlaşmasına ilişkin olumlu beklentilerin ekseninde yukarı yönlü trendin devamı beklenebilir.

S&P500...Ticaret İyimserliğiyle Rekor Tazeledi… ABD'nin Ticaret müzakerecisinin birinci faz ticaret anlaşmasının tamamlandığını ve Ocak ayı başında imzalanacağını açıklaması yatırımcıların riskli varlıklara olan iştahını artırıyor. Endeks bir önceki gün kırdığı rekoru egale ettikten sonra, 3,191 puandan günü tamamladı.

Kaynak: Bültenler